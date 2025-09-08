Zelenskiy: Trump, Alaska'da Putin'e 'istediğini verdi'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos'ta Alaska'da yaptığı görüşmede Rus lidere "istediğini verdiğini" söyledi.

ABC News'in "This Week" programına konuk olan Zelenskiy, Trump ve Putin'in Alaska'nın Anchorage kentinde yaptığı görüşme hakkında konuştu. Ukrayna'nın görüşmede yer almamasının "üzücü" olduğunu belirten Zelenskiy, "Bence Başkan Trump Putin'e istediğini verdi." şeklinde konuştu. Putin’in kendisiyle görüşmek istemediğini, ancak Trump ile görüşmeye büyük önem verdiğini dile getiren Zelenskiy, "Putin, orada olduğuna dair video ve görüntüleri herkese göstermeyi çok istiyor." dedi. Zelenskiy, "Putin, Trump ile görüşmeyi çok istiyordu ve bunu elde etti. Ve bu çok üzücü." ifadelerini kullandı. Trump ile Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren toplantı yapmış, ABD lideri önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu. AA

