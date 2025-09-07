Bunun hesabını veremezsiniz - Limanlarımız İsrail’e giden gemilere açık, yardım filosuna niye kapalı?

GAZZE'DEKİ İSRAİL ABLUKASINI KIRMAK İÇİN YOLA ÇIKAN KÜRESEL FİLOYA LİMANLARIMIZIN KAPALI TUTULMASI SORGULANIYOR.

BUNUN HESABINI VEREMEZSİNİZ

Küresel Sumud Filosu farklı ülkelerden Gazze’ye yola çıkarken Türkiye’den hiçbir gemi kalkmadı; durum kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Filistin’le dayanışmak ve İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı kırmak gayesiyle oluşturulan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz’in farklı limanlarından Gazze’ye ulaşmak üzere yola çıktı. 44 ülkeden 300’den fazla aktivistin katıldığı filoda, Türkiye’den de yaklaşık 100 kişi yer alıyor. Ancak bu isimler, filoya katılmak için İspanya, Norveç, Tunus gibi ülkelerdeki limanlara gitmek zorunda kaldı. Türkiye’den ise hiçbir gemi hareket etmedi. Türkiye limanlarından gemi kaldırmak için yapılan girişimlerin daha önce sonuçsuz kaldığı belirtiliyor.

Dünyanın dört bir yanından gemiler kalkıyor

Yazar Adem Özköse de X hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “Herkesin cevabını merak ettiği bir soruyu direk şahsınıza sormak istiyorum. Gemiler dünyanın dört bir yanındaki limanlardan Gazze’ye gitmek için kalkabilirken bizim ülkemizden niçin kalkamıyor? Daha düne kadar İsrail’e mal taşıyan gemilere açık olan limanlarımız, Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak isteyen gemilere niçin kapalı?” dedi.

Zor hesap veririz

#GazzeİçinSonÇıkış etiketi altında eleştirisini dile getiren bir sosyal medya kullanıcısı, “Mersin-Gazze arası 400, Mersin-Tunus arası 2.500, Tunus-Gazze arası 2.400 km’dir. (Yaklaşık) Şimdi soralım: Vekiller, aktivistler, âlimler yani insanlar, niye yollarını bu kadar uzatıyor? Mersin limanından niye gidilmiyor? Zor hesap veririz zor!” ifadelerini kullandı. Bir başka kullanıcı ise, Mersin’den gemilerin geçmesine izin verilmemesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı etiketleyerek, “Sizi bütün seçimlerde destekledik. Bunun için miydi?” diyerek tepki gösterdi.

YENİ ASYA - NURSEZA PARLAKOĞLU