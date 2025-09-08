18 milyon öğrenci için ilk ders zili çaldı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İstanbul'daki okullarda öğrenciler ders başı yaptı.

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından Beşiktaş'taki Lütfi Banat İlkokulu'nda öğrenciler, sabah saatlerinde okullarına geldi.

Okul bahçesinde düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan okul müdiresi Sultan Gelmez,"Okulumuza, ikinci evinize hoş geldiniz. Bugün okulda güzel bir gün geçirmenizi ve yarın okula gelmek için sabırsızlanmanızı diliyorum. Okulda bizler her zaman sizlerin yanında olacağız." dedi.

Öğrenciler, açtıkları Türk bayrağının altından geçerek sınıflarına girdi. Öğretmenler de yaz tatilinin ardından ilk dersini verdi.

"Güzel bir eğitim yılı olur inşallah"

Öğrencisini okula getiren velilerden Ender Güven, yeni eğitim öğretim yılının herkes için hayırlı olmasını dileyerek, "Başarılar diliyoruz bütün çocuklarımıza. Güzel bir eğitim yılı olur inşallah hepsi için." ifadesini kullandı.

Birinci sınıf öğrencisi Efe Asaf Güven de okulunu, öğretmenini ve arkadaşlarını çok sevdiğini ve hedefinin öğretmenlik olduğunu söyledi.

Veli Özge Aydoğan ise çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Haklarında hayırlısı olsun inşallah. Bizde onlar kadar heyecanlıyız. Birinci sınıfa başladık. Severek, heyecanla bütün gece uyumadan geldi." şeklinde konuştu.

Birinci sınıf öğrencisi Ömer Asaf Aydoğan da çok heyecanlı ve mutlu olduğunu kaydetti.

Ankara'daki okullarda da yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Çankaya Timur Ortaokulu'nda da öğrenciler, öğretmenler ve veliler, sabah saatlerinden itibaren okulun ilk günü heyecanını yaşadı.

Okul öncesi eğitime başlayanlar ile ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül'de uyum eğitimleri düzenlenmişti. Ortaokula başlayan öğrencilerin okul ortamına uyumlarının sağlanması için bu hafta yapılacak rehberlik çalışmaları da 12 Eylül'e kadar sürecek.

Bakanlıkça, tüm kademelerde 18 milyona yakın öğrenci ve yaklaşık 1,2 milyon öğretmenin dersbaşı yaptığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, 184 milyon 455 bin 297 ders kitabı resmi ve özel okullardaki öğrencilere ücretsiz dağıtıldı.

"Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü" doğrultusunda, ilk gün okullarda "Her Çocuk Bir Fidan" temalı kısa film gösterimi yapıldı, tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Edirne'de okullarda ilk derste "yeşil vatan" konusu işlendi

Tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de okullarda "İlk Dersim: Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" konusu işlendi.

Yüksel Yeşil İlkokulu'nda da törenin ardından sınıflarına giren öğrenciler, okula başlamanın sevincini yaşadı.

Öğrencilere ilk derste Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında doğa sevgisini pekiştirmek, çevreye karşı sorumluluk bilincini güçlendirmek amacıyla "yeşil vatan" konusu anlatıldı.

Orman yangınlarının önlenmesi ve ormanların korunması amacıyla sınıf öğretmenleri öğrencilere bilgi verdi.

Yüksel Yeşil İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Reyhan Kuru, son dönemde çıkan orman yangınları nedeniyle derin bir acı hissettiklerini söyledi.

Ormanların insanlığın geleceği olduğunu belirten Kuru, "O yüzden ormanları korumamız ve çoğaltmamız için tüm ülke seferberlik halinde olmalı. Orman yoksa hayat yok. Çocuklarımıza orman bilincini okulda kazandırıyoruz. Yaşayacak başka bir dünyamız yok. Yeşilimizi korumalıyız. Çocuklarımız da bu konuda çok duyarlı." dedi.

Öğrencilerden Kumsal Özen, ormanlara atılan plastik ve cam atıkların yangınlara neden olduğunu anlattı.

İnsanların yeşile, doğaya daha duyarlı olması gerektiğini ifade eden Özen, "Çiçekleri, böcekleri ve ormanları korumalıyız." dedi.

Yusuf Sinan Şipal ise ormana kamp ve piknik yapmaya gelenlerin atıklarını bırakması nedeniyle yangınların oluşabileceğini bu nedenle dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.