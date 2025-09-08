"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Milli Takım, İspanya'ya farklı yenildi; üçüncü sıraya geriledik

08 Eylül 2025, Pazartesi
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Konya'da İspanya'ya 6-0 yenildi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelede İspanya'nın golleri Pedri (2), Merino (3) ve Ferran Torres'ten geldi.

Türkiye, gruptaki üçüncü maçını 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ile oynayacak. İspanya ise Gürcistan'ı konuk edecek. 

Üçüncü sıraya geriledi​​​​​

Gruptaki ikinci maçında ilk yenilgisini yaşayan Türkiye 3 puanda kalırken, İspanya ise puanını 6'ya yükseltti.

İspanya grupta liderliğini sürdürürken, milli takım ise aynı puana sahip olduğu Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer aldı.

Grupta puanı olmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.

Tarihindeki en ağır yenilgilerden biri

A Milli Futbol Takımı, tarihindeki en ağır yenilgilerden birini İspanya karşısında yaşadı.

En farklı yenilgilerini 2 kez İngiltere, 1 kez de Polonya karşısında 8-0'lık skorlarla yaşayan Türkiye, 1928'te de Mısır'a 7-1 kaybetti.

Milli takım, Macaristan, Çekoslovakya ve İtalya'ya da 6-0'lık sonuçlarla mağlup olmuştu. 

İlk yarı 

2. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun gelişine sert şutunda, kaleci Unai Simon sağına uzandı ve topa sahip oldu.

6. dakikada İspanya 1-0 öne geçti. Williams'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Pedri, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 

11. dakikada Pedri'nin soldan kullandığı korner atışında, ceza sahası içinde topu önünde bulan Huijsen şutunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

14. sağ kanattan ceza sahasına giren Yamal'ın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topa sahip oldu.

22. dakikada İspanya farkı 2'ye çıkardı. Soldan gelişen konuk takım atağından ceza sahasında Nico Williams'ın pasıyla topla buluşan Oyarzabal, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Merino'ya bıraktı. Merino, penaltı noktasının hemen gerisinden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2.

28. dakikada Yamal'ın ara pasına hareketlenen Nico Williams'ın şutunda, Uğurcan Çakır kalesini zamanında terk etti ve gole izin vermedi.

30. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluşan Arda Güler'in şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

45+1. dakikada İspanya 3. golü buldu. Oyarzabal ile verkaç yaparak ceza sahasında son çizgiye kadar inen Pedri topu içeri çıkardı. Ceza sahasında Merino, gelişine yaptığı vuruşla topu filelere yolladı: 0-3

İspanya, maçın ilk yarısını 3-0 önde bitirdi.

İkinci yarı 

53. dakikada konuk ekip farkı 4'e çıkardı. Atılan uzun topa hareketlenen Yamal'ın ceza sahası içinde pasında topla buluşan Ferran Torres, yerden şutunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4

58. dakikada İspanya farkı 5'e çıkardı. Yamal'ın pasıyla topu kontrol eden Merino, ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-5

62. dakikada konuk ekip 6. golü buldu. Oyarzabal'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Pedri, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-6

İspanya, karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

AA

