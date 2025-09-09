09 Eylül 2025, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Yeryüzü sizi sarsmasın diye dağları dikti; yolunuzu bulasınız diye nehirler ve yollar, daha nice alâmetler yarattı. Yıldızlar vasıtasıyla da insanlar yollarını bulurlar.
Nahl Suresi: 15-16
HADİS:
İki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek sekiz kişiye yeter. Birlikte yiyin, ayrı ayrı yemeyin.
Camiü’s-Sağir, No: 2567
