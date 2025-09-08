YAPILAN BİR ANKETE GÖRE “SİZCE TÜRKİYE’DE ADALET SORUNU VAR MI?” SORUSUNA HER 10 KİŞİDEN 9'U ‘ADALET SORUNU VAR’ DİYE CEVAP VERDİ.

Evet, bir adalet sorunu var

GAZETECİ Ertuğrul Özkök, yapılan bir anketten çıkan neticeleri yorumladığı yazısında, "Halkın yüzde 81.5’i “Evet, bir adalet sorunu var” diyor. Yani sokakta, evde, çarşıda gördüğünüz her 10 Türk vatandaşından dokuzu “ülkemizin adalet sorunu” diyor. Adaleti sorun olarak görme hiç bu kadar yükselmemişti" diye yazdı.

İlk defa yeni bir madde sıralandı

Özkök, yazına şöyle devam etti: "Türkiye’nin en büyük sorunu nedir” sorusuna verilen cevaplarda üç numaraya ilk defa yeni bir madde girdi. Yüzde 10.8: “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, iktidar ve AKP.” Yani bu ay ilk defa “Başkanlık Sistemi” de sorun olarak değerlendirmeye giriyor ve en ilginci, bir sorun olarak hemen üç numaraya yerleşiyor."

***

Adalete güven sarsıldı - Ekonomi hâlâ ilk sırada

Araştırmalara göre, Türkiye’de vatandaş-ların yüzde 97’si “ülkemizin adalet problemi var” diyor.

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Türkiye genelinde yapılan bir anketten çıkan neticeleri yorumladı. Saros Araştırma Grubu’nun Ağustos ayında yaptığı kamuoyu yoklaması, Türkiye’de adalet ve ekonomi alanındaki derin toplumsal kaygıyı gözler önüne serdi. Anket sonuçlarına göre her 10 kişiden 9’u ülkede ciddi bir adalet problemi bulunduğunu düşünüyor. Araştırmada “Türkiye’de adalet problemi var mı?” sorusuna halkın yüzde 81,5’i “Evet” cevabını verdi. Yüzde 15,7’si ise “Kısmen” diyerek adalet sistemindeki problemleri kabul etti. Böylece toplumun yüzde 97’si adaleti bir problem olarak görürken, “adalet problemi yok” diyenlerin oranı yalnızca yüzde 2,6’da kaldı.

Ekonomi hâlâ ilk sırada

Özkök’ün paylaştığı verilere göre ankette “Türkiye’nin en büyük problemi nedir?” sorusuna verilen cevaplarda yüzde 37,2 ile ekonomi ilk sırada yer aldı. Yüzde 15,6 “adalet/hukuk” derken, ilk kez “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, iktidar ve AKP” seçeneği yüzde 10,8 ile üçüncü sıraya yerleşti. Böylece iktidar, halkın gözünde doğrudan bir problem başlığı olarak anketlere yansıdı. Ankete katılanların yüzde 72’si hükümetin ekonomik krizi çözemeyeceğini belirtti. “Çözer” diyenlerin oranı ise yüzde 10,8’de kaldı. Özkök, katılımcıların yüzde 30,7’sinin sabah uyandığında ilk aklına gelen şeyin “temel ihtiyaçlar/ekonomi” olduğunu söylediklerini belirterek, yüzde 13,6’sının ise “Umarım bugün başıma kötü bir şey gelmez” cevabını verdiğini ifade etti. BizimTV’de yazan Özkök, “İktidar işte bu “Kolektif psikozu” yönetemediği için seçilmiş belediye başkanlarını hapse atıyor, en kuvvetli adayın yolunu yargı yoluyla kesmeye uğraşıyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi