ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EYLÜL 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

ABD halkı, kendi vergilerinin İsrail hükümetine gönderilmesini istemiyor

06 Eylül 2025, Cumartesi 16:09
ABD'li Senatör Bernie Sanders, Gazze'deki insani krizin "kelimelerle tarif edilemeyecek" boyutlara ulaştığını belirterek, İsrail'e sağlanan askeri yardımların durdurulması çağrısında bulundu.

Sanders, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Gazze'de yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze'de şu ana kadar ölenlerin çoğunun kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğunu vurgulayan Sanders, Gazze'deki insani krizin "kelimelerle tarif edilemeyecek" boyutlarda olduğunun altını çizdi.

 

Sanders, Gazze'de altyapının tamamen yok edildiğini ifade ederek, "Konutlar, su sistemleri, atık su tesisleri, okullar, üniversiteler, ne varsa hepsi yok edildi." dedi.

İsrail ordusunun uyguladığı ablukayla Gazze'ye gıda girişinin engellendiğini anlatan Sanders, "Yüzlerce insan açlıktan ölüyor. Artık çocukların aç bırakıldığı bir barbarlık seviyesindeyiz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimine sağladığı askeri yardıma karşı aylardır mücadele ettiğini hatırlatan Sanders, bu ülkeye yönelik askeri yardımların durdurulması çağrısını yineledi.

Sanders, "ABD halkı, kendi vergilerinden milyarlarca doların Gazze'de çocukları aç bırakmak için İsrail hükümetine gönderilmesini istemiyor." diye konuştu.

AA

