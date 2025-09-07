Dayattıkları kadar demokrasiye rıza göstermeyeceğiz

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye’nin artık 3. Dünya demokrasisi olduğunu belirterek, “Bilsinler ki müsaade ettikleri kadar demokrasiye rıza göstermeyeceğiz!” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından iktidara tepki gösterdi.

Uysal, “Tüm devlet gücü, havuç/sopa politikaları, medya propagandasına rağmen sandıktan bir daha başarı çıkartamayacağını gören AKP/Erdoğan, artık inanmadıkları (sınırlı) demokrasiyi bile yok etme telaşında!” diyerek, “Talimatlı yargı, etkisiz TBMM ve keyfi yürütme üçgenine sıkışmış bir memleketiz! Türk demokrasisini, görece yine kısıtlı, rekabete açık bir demokrasiden 3. Dünya ülkelerinde olduğu gibi tamamen sandıkta usulü tamamlama işlemine dönüşmüş göstermelik bir demokrasiye çevirmek istiyorlar!” ifadelerini kullandı.

Türkiye artık “majesteleri rejimi”

2024 Yerel Seçimleriyle birlikte ana muhalefet CHP’den başlayarak iktidarı değiştirme niyeti, amacı ve gücü olmayan bir muhalefet dizayn etmek için yargının seferber edildiğini ifade eden DP Lideri Uysal, “Bir de utanmadan ‘Bağımsız Yargıya Güvenin’ de diyebiliyorlar! Türkiye’de cari Rejimin adı artık bir anayasal hukuk devleti değil, ‘majesteleri rejimi’dir artık! Ama bilsinler ki müsaade ettikleri kadar hakka, hukuka, özgürlüğe ve demokrasiye rıza göstermeyeceğiz!” dedi.

ANKARA - MEHMET KARA