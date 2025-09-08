"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ

Soykırım ve abluka altındaki Gazze'de "açlıktan" ölümler artarak devam ediyor!

08 Eylül 2025, Pazartesi 12:37
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 6 Filistinli daha açlıktan şehit olurken, İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 25 Filistinli şehit oldu.

Netanyahu: Gazze'den 100 bin Filistinliyi zorla yerinden ederek sürgün ettik
İsrailli esirden Netanyahu’ya: “Oğlun biftek yiyor, biz bir parça ekmek”

 

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açlıktan şehit olanlara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 2'si çocuk 6 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle şehit olduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan şehit olanların sayısının 140'ı çocuk olmak üzere 393'e yükseldiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 22 Ağustos'taki açıklamasıyla Gazze'de kıtlık ilan etmesinden bu yana 25'i çocuk 115 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle şehit olduğu ifade edildi.

IPC Gazze kentinde "kıtlık durumu" ilan ederek, bunun eylül sonuna kadar Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceğini bildirmişti.

İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 25 Filistinli şehit oldu

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin yanı sıra kuzey, güney ve orta kesimdeki bölgelerde evleri, çadırları ve sivillerin toplandığı bölgeleri hedef aldı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeybatısında yer alan Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde Ahmed Yasin Caddesi üzerindeki iki eve düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Tammus Kavşağı yakınlarında yerinden edilmiş insanların bulunduğu bir çadırı hedef alması sonucu 3 kişi şehit oldu.

İsrail savaş uçaklarının kent merkezinin kuzeyindeki Yermuk Caddesi’nde bir eve düzenlediği şiddetli bombardımanda 5 Filistinli şehit oldu.

Gazze kentinin batısındaki Şalihat bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırı hedef alan bir başka saldırıda ise aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi şehit oldu.

Öte yandan, İsrail helikopteri Gazze’nin batısındaki Rimal Mahallesi’nde bir daireyi vurdu; saldırıda 2 kardeş öldü. Belediye Parkı yakınındaki bir apartman dairesini hedef alan başka bir bombardımanda ise çok sayıda Filistinli yaralandı.

Aynı zamanda İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan havuzu çevresinde bubi tuzaklı robotlarla evleri ve binaları havaya uçurmaya devam etti. Bölgeye yoğun hava saldırıları düzenlenirken, İHA'lat sivillere ait evlerinin çatılarına patlayıcılar attı. Bu durum halk arasında büyük bir paniğe yol açtı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı’nda sivillerin bulunduğu bir alanı hedef alması sonucu aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 5 Filistinli şehit oldu, 22 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesindeki Kadisiyye kampında yerinden edilenlere ait bir çadırı hedef alan İsrail saldırısında ise aralarında iki kardeşin de bulunduğu 3 Filistinli şehit oldu, 7 kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail topçu birlikleri Han Yunus’un kuzeyi ve güneyindeki farklı bölgeleri hedef aldı. Savaş gemileri de Refah kentinin sahiline top mermileri yağdırdı.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 368 Filistinli şehit oldu, 162 bin 367 kişi de yaralandı.

AA


  S.topuz

    8.9.2025 14:16:31

    😭😭😭"ZULME RIZA ZULÜMDÜR, KÜFRE RIZA KÜFÜRDÜR!" 😢🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙🕋😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸 Eeey Âlem-i İNSANLIK, Eeeeey Âlem-i İslâm, Eeeeey NATO-OTAN, utan utan! Eeeeey AB, Eeeeey BM, Eeeeey ABD, Eeeey İngiltere, Eeeeey Almanya, Eeeeey Fransa, vd.! Daha ne zamana kadar seyredecek ve Bomba ve Silâh sevkedecek ve alış-verişe devam edecek ve bekliyeceksiniiiizzz?.. Daha ne kadar MÂSUM ve SAVUNMASIZ İNSANLAR'ın katledilmesi lâzım?! Yetmedi miiii? Yuuuh! Yuuuuh! Yine Yuuuuuuuuuhhhhh! ZÂLiMLER, KÂTiLLER, KÂFiRLER ve MÜNÂFIKLAR için yaşasın CEHENNEM ve Esfel-i SÂFİLÎN! "Es Sabru miftahul FEREC!" "Lâ tehzen, İnnallahe meanâ! " "Allâhü veliyyüllezîne emenü!" 😭🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙😭😭😪😡😤🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸

