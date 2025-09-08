"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

İspanya'dan çok önemli adım: İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararlarını açıkladı

08 Eylül 2025, Pazartesi 12:24
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma karşı 9 maddelik yaptırım kararı açıkladı.

Sanchez, Madrid'deki Başbakanlık binasında (Moncloa) soru almadan İsrail'e karşı aldıkları önlemleri duyurdu.

 

"İsrail'in Gazze'de yaptıkları bir savunma değildir, savunmasız bir halkı yok etmektir." diyen Sanchez, "İspanya olarak tek başımıza İsrail'in saldırılarını durduramayız. Atom bombamız, uçak gemilerimiz, büyük petrol yataklarımız yok ama bu İsrail'i durdurmayı denemeyi bırakacağımız anlamına gelmiyor." şeklinde konuştu.

 

Birleşmiş Milletler (BM) kayıtlarına göre, İsrail'in son iki yıldır Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarında 63 binden fazla kişiyi öldürdüğünü, 15 bin 900'den fazla yaralı olduğunu, 250 bin kişinin açlık sorunu yaşadığını ve yarısı reşit olmayan 2 milyon kadar kişinin yerinden edildiğini hatırlatan Sanchez, "İsrail'in soykırım yaptığını" birden fazla kez dile getirdi.

İsrail'i durdurmanın tek başına İspanya'nın elinde olan bir şey olmadığını ancak son iki yılda gerek insani yardımlarla gerekse siyasi ve hukuki adımlarla kalıcı ateşkes için girişimler yaptıklarını vurgulayan Sanchez, "İspanya, Gazze'deki soykırımı durdurmak ve Filistin halkına destek için hemen yürürlüğe girecek 9 ek eylem kararı aldı." açıklamasında bulundu.

Sanchez, İsrail'e uygulanacak 9 maddelik yaptırımdan ilkinin silah ambargosu olacağını belirterek, "Ekim 2023'ten beri fiilen yürürlükte olan İsrail'e yönelik silah ambargosunu yasal olarak pekiştiren bir kraliyet kararnamesinin acilen onaylanması olacak. Bu kraliyet kararnamesi, İsrail'e silah, mühimmat ve askeri teçhizat alım satımını yasal ve kalıcı olarak yasaklayacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, İsrail silahlı kuvvetlerine yakıt taşıyan gemilerin İspanya limanlarından geçişinin ve İsrail'e yönelik savunma malzemesi taşıyan tüm uçakların İspanya deniz ve hava yolundan geçişinin yasakladığını duyuran Sanchez, "Gazze Şeridi'nde soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan katılan tüm kişilerin İspanya'ya girişi de yasaklanacak." dedi.

Bu yaptırımın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve tüm hükümet üyelerini kapsaması öngörülüyor.

İspanya'nın İsrail'e uygulama kararı aldığı diğer yaptırımlar arasında, İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarından ürün ithalatının yasaklanması, bu topraklarda ikamet eden İspanyol vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmetlerinin kısıtlanması, Filistin Devleti ile işbirliğinin artırılması, Refah Sınır Kapısı'ndaki AB yardım misyonunda ve bir dizi projede personel sayısının artırılması, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yapılan katkının 10 milyon avro artırılması ve Gazze'ye yönelik insani yardım ve işbirliğinin 150 milyon avroya çıkarılması yer alıyor.

Sanchez'in açıkladığı İsrail'e yaptırım kararlarının yarın yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında onaylanarak hemen yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

İspanya Başbakan Yardımcısı Diaz: "İspanya Büyükelçiliği, Tel Aviv'den çıkarılmalı. Filistin, bizi bekliyor"

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakından Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, ülkesinin İsrail'e yönelik yaptırımlarını duyurmasının ardından Bluesky sosyal paylaşım platformundan mesaj yayımladı.

Diaz, mesajında "İspanya Büyükelçiliği, Tel Aviv'den çıkarılmalı. Filistin, bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan Pedro Sanchez'in, Gazze'deki soykırımından dolayı İsrail'e 9 maddelik yaptırım kararını açıklamasına ilişkin Diaz, "Bunun için hükümetteyiz. Geçen hafta bunu ortağımıza (koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi) ilettik. Ülkemiz, soykırımı durdurmak için daha fazlasını yapmalıydı." görüşünü paylaştı.

Diaz, Filistin'e verdikleri destek ve İsrail'e yaptırım uygulamaları için hükümetlere baskı kuran sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür etti.

İspanya Kültür Bakanı, İsrail'in uluslararası etkinliklerin dışında bırakılması gerektiğini söyledi

Sumar ittifakından Kültür Bakanı Ernest Urtasun da İspanya devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, hükümetin İsrail'e yaptırım kararlarını çok olumlu ve güçlü bulduğunu vurguladı.

Urtasun, İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesi ve İspanya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Ana Salomon Perez'in geri çekilmesini de yaptırım paketine dahil etmek istediklerini ancak hükümetin büyük ortağının bunu kabul etmediğini dile getirdi.

İspanya Kültür Bakanı, İsrail'in Eurovision şarkı yarışması gibi uluslararası tüm etkinliklerin dışında bırakılması gerektiğini söyledi.

İspanya Başbakanı Sanchez, sabah yaptığı açıklamada, İsrail'e silah ambargosunu yasal olarak pekiştiren Kraliyet kararnamesinin onaylanması ve Gazze Şeridi'nde soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan katılan tüm kişilerin İspanya'ya girişlerinin yasaklanması başta olmak üzere İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararını duyurmuştu.

Sanchez'in açıklamalarının ardından İsrail hükümeti de İspanya hükümetinden Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz ile Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego'nun (Filistin kökenli) ülkeye girişinin yasaklandığını açıkladı.

AA

