"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 OCAK 2026 SALI - YIL: 56

Meksika: ABD hiçbir zaman demokrasi ve refah getirmedi

06 Ocak 2026, Salı 03:35
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesinin, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesini reddettiğini yineleyerek, "Diğer ülkelerin iç işlerine müdahaleyi kesinlikle reddediyoruz. Latin Amerika'nın tarihi açık ve nettir. Müdahale hiçbir zaman demokrasi getirmedi, refah veya kalıcı istikrara da yol açmadı." dedi.

Sheinbaum, Hidalgo eyaletinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ülkesinin dış müdahalelere karşı olduğunu vurgulayarak, "ABD hükümetinin doğrudan müdahalesiyle Başkan Nicolas Maduro ve eşinin alıkonulması ile can kayıplarına yol açan Venezuela'daki son olaylar göz önüne alındığında, Meksika bir ilkeyi yeniden teyit etmektedir. Diğer ülkelerin iç işlerine müdahaleyi kesinlikle reddediyoruz." diye konuştu.

Claudia Sheinbaum, "Diğer ülkelerin iç işlerine müdahaleyi kesinlikle reddediyoruz. Latin Amerika'nın tarihi açık ve nettir. Müdahale hiçbir zaman demokrasi getirmedi, refah veya kalıcı istikrara da yol açmadı." ifadesini kullandı.

Yalnızca halkların geleceklerini tayin etme hakkı bulunduğuna vurgu yapan Sheinbaum, doğal kaynaklar ve yönetim biçimini seçme konusundaki hakkın halklara ait olduğunun altını çizdi.

Sheinbaum, Meksika'nın tutumunun yalnızca ulusal bir ilke olmadığını, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukukun da bu hakları koruduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Meksika'yı uyuşturucu kartelleri yönetiyor" söylemine ilişkin Sheinbaum, Mesksika'da yönetimin halkta olduğunu, ülkenin bağımsız ve egemen olduğunu vurguladı.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD ile çalıştıklarını belirterek, "İşbirliğine açığız, boyun eğmeye ve müdahaleye değil." sözlerini sarf etti.

AA

Okunma Sayısı: 109
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İspanya Başbakanı Sanchez: Gazze, Venezuela ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü pazarlık edilemez

    Meksika: ABD hiçbir zaman demokrasi ve refah getirmedi

    'Trump, orman kanunundan bahsediyor'

    'ABD, bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa her şey sona erer'

    İran'daki gösterilerde ölü sayısı 29'a yükseldi, 1203 kişi gözaltına alındı

    Berlin'de on binlerce hane hâlâ elektriksiz: "Hiçbir şey düzgün çalışmıyor, su yok, elektrik yok"

    "Maduro’nun ardından Merz’in kaçırılması şaşırtmaz"

    Maduro'nun ülkedeki tüm varlıklarını dondurma kararı aldı

    "Ne Netanyahu, ne Hitler, ne Franco, ne de Salazar bunu yaptı"

    "Kuş cenneti" olarak bilinen Kabaklı Göleti'nde kuruma alarmı

    Habercilik dili de Trump’a teslim

    Operasyon iktidar için turnusol oldu

    Enflasyon rakamları açıklandı: TÜİK'e göre %30,89 ENAG'a göre %56,1

    New York'ta Maduro protestosu: 'ABD Karayipler’den çekil' - 'Petrol için kan yok' - 'Maduro’yu serbest bırak'

    Çin: Uluslararası düzenin altı oyuluyor

    ABD'nin Venezuela darbesinde ölü sayısı 80'e yükseldi

    Küresel korsanlığın yeni hedefi: Grönland - Danimarka tepki gösterdi: Tehditleri durdurun!

    Venezuela: Sonunda maskeler düştü

    Diplomasi başarısız olursa "aktif bir savunmaya" hazırlanacağız

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Berlin'de on binlerce hane hâlâ elektriksiz: "Hiçbir şey düzgün çalışmıyor, su yok, elektrik yok"
    Genel

    İran'daki gösterilerde ölü sayısı 29'a yükseldi, 1203 kişi gözaltına alındı
    Genel

    'ABD, bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa her şey sona erer'
    Genel

    'Trump, orman kanunundan bahsediyor'
    Genel

    Meksika: ABD hiçbir zaman demokrasi ve refah getirmedi
    Genel

    İspanya Başbakanı Sanchez: Gazze, Venezuela ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü pazarlık edilemez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.