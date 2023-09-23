Mülteci krizi Avrupa’da siyasete yön veriyor

19 aydır devam eden Ukrayna savaşından gelen mültecilerin de eklenmesiyle Avrupa derin bir mülteci sorunu yaşıyor. Aşırı sağcı Almanya için “Alternatif Partisi” ikinci parti konumuna yükseldi.

Avrupa kıtasının içinde bulunduğu göçmen krizi, seçmenlerin tercihlerini etkiliyor. Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi ülkenin en güçlü ikinci partisi konumuna yükseldi. Bir yandan Balkan rotası üzerinden devam eden mülteci akını, diğer yandan Akdeniz’de süren düzensiz göç dalgası. Buna, 19 aydır devam eden Ukrayna savaşından gelen mültecilerin de eklenmesiyle Avrupa derin bir mülteci sorunu yaşıyor. Afrika kıtasından Avrupa’ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenlerin durumu İtalya, Fransa, Avusturya ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkenin siyasetinde kırılmalara neden oldu. Avusturya, Macaristan, Sırbistan gibi ülkeler düzensiz göç akınına karşı ortak mücadele mutabakatı imzaladı. Polonya ekim ayında sığınmacıların kabulüyle ilgili referandum yapma kararı aldı.

Aşırıların Oy oranı yüzde 22’ye yükseldi

Hükumetlerinin siyasetlerini etkiyen bu gelişmeler seçmenlerin tercihlerine de yansıdı. O ülkelerin başında gelen Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi son kamuoyu anketinde oy oranını yüzde 22’ye çıkardı. Anket şirketi Forsa’nın araştırma sonucuna göre Almanya için Alternatif Partisi bugüne kadar ülke genelinde en yüksek oy oranına ulaştı. Ana muhalefetteki Hristiyan Birlik Partileri ise yüzde 27’lik oy oranıyla Almanya’nın en güçlü siyasi aktörü olmaya devam etti. Mülteci krizi gölgesinde tercihlerini yapan seçmenlerin iktidar ortaklarından uzaklaştıkları görüldü. Koalisyonun büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin oy oranı yüzde 17, Yeşiller Partisi’nin oy oranı ise yüzde 14 olarak ölçüldü. Koalisyonun küçük ortağı Hür Demokrat Partinin oy oranı ise yüzde 6’ya geriledi.

(TRT Haber)