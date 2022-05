Myanmar’da cunta 10 köyü ateşe verdi

Myanmar’da ordunun hava saldırısı sonucu 10 köy yandı ve binlerce sivil yerinden edildi. özerklik talep eden azınlık grupları ile ordu arasındaki çatışmalar ise artarak sürüyor.

Myanmar ordusunun Sagaing bölgesinde 10 köyü ateşe verdiği öne sürüldü. Ulusal basında çıkan haberlere göre, Myaung Sivil Savunma Güvenlik Teşkilatı Başkanı Ko Nway Oo, Myanmar askerlerinin Sagaing bölgesindeki 5 ilçeye düzenlediği hava saldırısı sonucu 10 köyün yandığını ve binlerce sivilin yerinden edildiğini söyledi. Ko Nway Oo, Halk Savunma Gücü (PDF) unsurlarının Ta Ma Say köyünde Myanmar askerlerine düzenlediği saldırının ardından ordunun Sagaing bölgesindeki ilçeleri hedef aldığını kaydetti. İddiaya göre, Myanmar askerleri söz konusu çatışmaların ardından 1000’den fazla ev bulunan Za Yet Gone köyünde 100’den fazla evi ve Ma Kyee Kan köyündeki bazı evleri ateşe verdi.

Çatışmalar artarak sürüyor

Ko Nway Oo, Ayadaw kasabasından en az 5 köy, Tabayin kasabasından bir köy, Lae Ngauk köyünden 200 ev, Thayatkone köyünden 80 evin askerlerce ateşe verildiğini aktardı. Myanmar’da silahlı mücadele yoluyla uzun süredir özerklik talep eden azınlık grupları ile ordu arasındaki çatışmalar artarak sürüyor. Hükümet, etnik grupların baskın olduğu sınır bölgelerindeki silahlı gruplarla uzun yıllardır mücadele ediyor. Myanmar ordusu, 2020’deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021’de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.