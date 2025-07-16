Tek çözüm bağımsız Filistin Devleti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’de ateşkesin yeterli olmayacağını, Filistinlilerin de İsrailliler gibi haklarını kullanabildikleri bir devlete sahip olmaları gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York’ta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gazze’deki durum hakkında bir soruya cevap veren Guterres, “Gazze’de durum korkunç” dedi. Guterres, Gazze’de şahitlik edilen yıkım ve can kaybının yakın tarihte eşi benzeri görülmemiş bir düzeyde olduğunu belirterek, “Bu durum, Gazze halkının yaşadığı muazzam acıların ötesinde, en temel insan onurunu zedelemektedir” ifadesini kullandı. Acil ve kalıcı bir ateşkes şart Gazze’de acil ve kalıcı bir ateşkesin şart olduğunu belirten BM Genel Sekreteri Guterres, diğer taraftan ateşkesin tek başına yeterli olmayacağını, Filistinlilerin de İsrailliler gibi haklarını kullanabildikleri bir devlete sahip olmaları gerektiğini vurguladı. BM Genel Sekreteri, Temmuz sonunda BM’de iki devletli çözüme ilişkin uluslararası düzeyde bir konferansın düzenleneceğini ifade ederek, “(Filistin’de) 5 milyon insanın, kendi topraklarında hiçbir hakka sahip olmadan yaşamasının mümkün olabileceği fikri, insanlık onuruna da uluslararası hukuka da tamamen aykırıdır” değerlendirmesinde bulundu. AA

Okunma Sayısı: 107

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.