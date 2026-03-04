İran'dan Türk hava sahasına yönelen mühimmat etkisiz hale getirildi - Mühimmat parçası Hatay Dörtyol'a düştü

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz. Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz."

İletişim Başkanı Duran: Ülkemizin güvenliğini sağlama irademiz, kapasitemiz en üst seviyede

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Türk hava sahasında Hatay'a yönelen bir füzenin, NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini hatırlatan Duran, önleyici bir füzenin parçasının Hatay Dörtyol'da açık bir alana düştüğünü ve olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını bildirdi.

Türkiye'de ilgili kurumların, süreci anlık ve tam bir eş güdüm içerisinde takip ettiğini belirten Duran, "Ülkemizin ve aziz milletimizin güvenliğini sağlama konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik gerekli her türlü adım tereddütsüz atılacaktır. Karşılaşılabilecek hasmane tutumlara yönelik uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli karşılık verilecektir. Bu süreçte NATO ve müttefiklerimizle istişare ve işbirliği sürdürülecektir." ifadesine yer verdi.

Duran tüm taraflara, bölgede gerilimi artıracak ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasına yol açabilecek adımlardan uzak durması yönündeki uyarıları yineledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: Türkiye, gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmektedir

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler çerçevesinde, Türkiye'nin hava sahasına yönelen bir balistik mühimmat tehdidi tespit edildiğini, söz konusu tehdidin, gerekli hava savunma tedbirlerinin zamanında devreye alınması ve müttefik unsurlarla yürütülen koordinasyon neticesinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kılıç, şunları kaydetti:

"Türkiye, hava sahasının ve vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması konusunda gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmektedir. Bölgesel gelişmeler ilgili kurumlarımız tarafından yakından takip edilmekte, ulusal güvenliğimizi ilgilendiren her türlü gelişmeye karşı gerekli önlemler alınmaktadır. Bölgede artan gerilimin daha fazla tırmanmaması amacıyla tüm tarafları uluslararası hukuka uygun hareket etmeye davet ediyoruz. Ülkemiz, bölgesel barış ve güvenliğin korunmasına yönelik diplomatik çabalarını sürdürmeye devam edecektir."