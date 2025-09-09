"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EYLÜL 2025 SALI - YIL: 56

Nepal'de polis, hükümet karşıtı göstericilere ateş açtı: 19 kişi öldü, 400 kişi yaralandı - Protestolar devam ediyor!

09 Eylül 2025, Salı 15:32
Nepal'in başkenti Katmandu'da polisin hükümet karşıtı protestoculara ateş açması sonucu 19 kişi öldü, en az 400 kişi yaralandı. Sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlayan protestolarda polisin müdahalesiyle 19 kişinin ölmesinin ardından sosyal medya yasağının "yakında" kaldırılacağı bildirildi.

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, sosyal medyaya erişim yasağına karşı gösteriler, 19 kişinin ölmesi ve 400'ün üstünde kişinin yaralanmasının ardından sürüyor.

Kabine toplantısının ardından söz konusu protestolara ilişkin açıklamada bulunan Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Prithvi Subba Gurung, sosyal medya yasağının "yakında" kaldırılacağını belirtti.

Muhalefetin taleplerinin aksine Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'nin istifa etmeyeceğine işaret eden Bakan, bu istifanın "mümkün olmadığını" vurguladı.

Şiddetli protestolarla sarsılan ülkede kabineden istifalar ise peş peşe gelirken, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak'ın ardından Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari da görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Hükümet ise başkent Katmandu ve diğer bölgelerde yaşanan olayları araştırmak üzere bir soruşturma komitesi kurulduğunu duyurdu.

New York Times'ın haberinde ise geçen hafta erişime kapatılan sosyal medya platformlarının ülkede erişilebilir hale geldiği belirtildi.

Hükümet yeni neslin taleplerine olumsuz yaklaşmıyor

Başbakan Oli yaptığı açıklamada, barışçıl "Z kuşağı" protestolarının belirli unsurların sızması nedeniyle şiddetlendiğine işaret ederek, hükümetin yeni neslin taleplerine hiçbir zaman olumsuz yaklaşmadığını belirtti.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Oli, "Anayasal kurumları koruma girişimlerimiz nedeniyle çok talihsiz olaylar yaşandı." ifadesini kullandı.

Siyasi figürler hedef alındı

Çeşitli bölgelerde ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen gösteriler ikinci gününde şiddetlenerek sürerken protestocular, siyasi figürler ve bakanları hedef aldı.

Protestocuların, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Gurung'un evini ateşe verdiği ve Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Bishnu Paudel'in evini ise taşladığı bildirildi.

İstifasını duyuran İçişleri Bakanı Lekhak'ın evinin de saldırıya uğradığı kaydedilirken, eski Başbakan Sher Bahadur Deuba'nın evinin önündeki protestoculara ise saldırı öncesi müdahale edildiği belirtildi.

Büyükelçiliklerden itidal çağrısı

Avustralya, Finlandiya, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve ABD'nin Katmandu Büyükelçiliklerinden ülkedeki toplumsal olaylara ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Şiddet olayları ve can kayıplarından üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı mesajı verildi.

Açıklamada, "Tüm tarafları azami itidal göstermeye, daha fazla tansiyondan kaçınmaya ve temel hakların korunmasını sağlamaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan ayrı bir açıklamada da olayların yakından takip edildiği ve barışçıl şekilde çözülmesinin umulduğu kaydedildi.

Başkentte sosyal medyaya erişim yasağına karşı gösteriler

Nepal'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları, verilen süre aralığında Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle erişime kapatılmıştı.

Bakanlık, gerekli izinleri alan platformların aynı gün erişime yeniden açılacağını bildirmişti.

Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzluk iddialarını ve hükümetin sosyal medyayı kapatma kararını protesto etmek için parlamento binasına doğru yürüyüşe geçmişti.

Yetkililer, olayların şiddetini artırmasının ardından parlamento çevresindeki önemli bölgelerde yerel saatle 22.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

AA

Okunma Sayısı: 265
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İzmir'deki saldırıda şehit olan polisler dualarla ebedi yolculuklarına uğurlandı

    Nepal'de polis, hükümet karşıtı göstericilere ateş açtı: 19 kişi öldü, 400 kişi yaralandı - Protestolar devam ediyor!

    İsrail'e yönelik 9 maddelik yaptırımları yürürlüğe sokan İspanya'dan AB'ye çağrı

    4 büyükşehirdeki simit zamları 2026 yılı ocak ayına ertelendi

    Ahir zamanda Deccal, Süfyan ve Mehdi

    Kullanıcılarının verilerini tehlikeye attığı gerekçesiyle Meta'ya eski WhatsApp çalışanı tarafından dava açıldı

    2 polisin şehit olduğu İzmir'deki silahlı saldırı soruşturmasında 27 kişi gözaltına alındı

    Hac ön kayıt işlemleri 21 Eylül'e kadar uzatıldı

    İsrail, Küresel Sumud Filosu'na da saldırdı

    İsrail yine Suriye'ye saldırdı

    Fransa'da güvenoyu alamayan azınlık hükümeti düştü

    Avrupa Parlamentosundan tepki açıklaması: Siyaset mahkemelerle etkisiz kılınamaz

    DP Genel Başkanı Uysal: Temel hak ve hürriyetlerden mahrum demokrasi olmaz

    Kara saldırısı tehdidiyle 1 milyon Filistinlinin güneye göç etmelerini istedi

    İsrail'in suçlamalarını kesin bir dille reddetti

    İzmir'de su kesintileri yarından itibaren 2 günde bir uygulanacak

    Hindistan ve İsrail ikili yatırım anlaşması imzaladılar

    Antalya Emniyet Müdürü rüşvetten tutuklandı

    'Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    DP Genel Başkanı Uysal: Temel hak ve hürriyetlerden mahrum demokrasi olmaz
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Avrupa Parlamentosundan tepki açıklaması: Siyaset mahkemelerle etkisiz kılınamaz
    Genel

    İsrail, Küresel Sumud Filosu'na da saldırdı
    Genel

    İsrail yine Suriye'ye saldırdı
    Genel

    2 polisin şehit olduğu İzmir'deki silahlı saldırı soruşturmasında 27 kişi gözaltına alındı
    Genel

    Kullanıcılarının verilerini tehlikeye attığı gerekçesiyle Meta'ya eski WhatsApp çalışanı tarafından dava açıldı
    Genel

    Hac ön kayıt işlemleri 21 Eylül'e kadar uzatıldı
    Genel

    İzmir'deki saldırıda şehit olan polisler dualarla ebedi yolculuklarına uğurlandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.