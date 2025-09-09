"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EYLÜL 2025 SALI - YIL: 56

İsrail'e yönelik 9 maddelik yaptırımları yürürlüğe sokan İspanya'dan AB'ye çağrı

09 Eylül 2025, Salı 15:21
İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, Gazze'deki soykırımından dolayı İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırımı yürürlüğe soktu.

İspanya'dan çok önemli adım: İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararlarını açıkladı
İsrail'in suçlamalarını kesin bir dille reddetti

 

 

Başbakan Pedro Sanchez tarafından dün açıklanan İsrail'e karşı yaptırımlar bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında kabul edildi.

 

Bakanlar Kurulu'nun ardından basına açıklama yapan Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "Gazze'de bu kadar çok masum insanın öldürülmesine karşı sessiz ve hareketsiz kalamazdık." diyerek, "Gazze'deki soykırıma karşı önlemler ve Filistin halkına destek" adlı paketi hemen yürürlüğe girmek üzere kabul ettiklerini söyledi.

İspanya'nın talebinin İsrail ve Filistin'in tüm haklarıyla tanındığı, gerçekçi ve uygulanabilir iki devletli bir çözüm olduğunu yineleyen Albares, "Biz baştan beri adım adım (İsrail'e karşı) kararlar aldık. İspanya ulusal boyutta yapabileceklerini yapıyor. Avrupa Birliği seviyesinde bir karar alınsa bu elbette daha büyük bir etki yapar. Kopenhag'daki toplantıda AB Dışişleri Bakanlarına sunduğum plan (İsrail'e silah satışlarına ambargo konulması, İsrail ile ticaretin sonlandırılması ve İsrail ile AB arasındaki tüm programların askıya alınması) için henüz oy birliği yok ancak nitelikli çoğunlukla yaklaştığımızı sanıyorum." şeklinde konuştu.

AB-İsrail Ortaklık Anlaşmasının 2. maddesinin İsrail tarafından açıkça ihlal edildiğini ve bununla ilgili Avrupa Komisyonunun da bir raporunun olduğunu vurgulayan Albares, 21 Eylül'de yapılacak BM Genel Kurulunda belirleyici adımlar atılabileceğini ifade etti.

Albares ayrıca, 9 maddelik yaptırımların içinde yer alan "Gazze'de soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan karışan tüm kişilerin İspanya topraklarına girişinin yasaklanması" ile ilgili listenin açık olduğunu, İsrail tarafından yapılacak her yeni açıklamaya göre ekleme olabileceğini kaydetti.

İspanya'nın tarihinde sadece bir kez ve sadece bir ülke ile (1980'de Guatemala) diplomatik ilişkilerini kestiğini hatırlatan Albares, iki devletli çözüm talepleri için İsrail ile de diplomatik görüşmelerine devam edeceklerini dile getirdi.

Küresel Sumud Filosu'na bağlı teknedeki patlama

Diğer yandan Tunus'a ulaşan Küresel Sumud Filosu'ndan bir teknede bu sabaha karşı olan patlamayla ilgili soruya da cevap veren Albares, şunları söyledi:

"Patlamanın olduğu anda teknede 4 İspanyol vatandaşı vardı ve hepsinin de durumu iyi. Bizim elimizdeki bilgilere göre bir dron saldırısı yok. Bir kaza veya bir yangın var. Ama her türlü olasılıkta garip bir olay ve elbette ki araştırılması lazım. Biz baştan beri, teknelerin Barselona'dan ayrılmasından bu yana şunu diyoruz. Filoda bulunan tüm İspanyol vatandaşları her türlü Konsolosluk korumasına sahiptir."

İspanya'dan İsrail'e 9 yaptırım

İspanya hükümetinin "Gazze'deki soykırıma karşı önlemler ve Filistin halkına destek" başlığı altında İsrail'e karşı aldığı 9 maddelik yaptırımlar şöyle:

- Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e uygulanan silah ambargosunun yasal olarak pekiştirilmesini ve bu ülkeye silah, mühimmat ve askeri teçhizat alım satımının yasal ve kalıcı olarak yasaklanması

- İsrail ordusuna yakıt taşıyan tüm gemilerin İspanya limanlarından geçişinin yasaklanması

- İsrail'e savunma malzemesi taşıyan tüm resmi uçakların İspanya hava sahasına girişinin yasaklanması

- Gazze'de soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan karışan tüm kişilerin İspanya topraklarına girişinin yasaklanması

- Gazze ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerinden ürün ithalatının yasaklanması, bu işgallerle mücadele edilmesi, Filistinli sivillerin zorla yerinden edilmesinin durdurulması ve iki devletli çözümün canlı tutulması

- Yasa dışı İsrail yerleşimlerinde ikamet eden İspanyol vatandaşlarına sağlanan konsolosluk hizmetlerinin yasal olarak gerekli olan asgari hizmetle sınırlandırılması

- Refah Sınır Kapısı'ndaki Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu'nda İspanyol askerlerinin sayısını artırarak ve Filistin Devleti ile tarım, gıda güvenliği ve tıbbi yardım alanlarında yeni iş birliği projeleri kurarak İspanya'nın Filistin'e verdiği desteği güçlendirmek

- İspanya'nın Gazze halkına yardım amacıyla Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yaptığı katkıyı 10 milyon avro artırması

- Gazze'ye yönelik insani yardım ve iş birliğinin 2026 yılına kadar 150 milyon avroya çıkarılması.

AA

Okunma Sayısı: 301
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İzmir'deki saldırıda şehit olan polisler dualarla ebedi yolculuklarına uğurlandı

    Nepal'de polis, hükümet karşıtı göstericilere ateş açtı: 19 kişi öldü, 400 kişi yaralandı - Protestolar devam ediyor!

    İsrail'e yönelik 9 maddelik yaptırımları yürürlüğe sokan İspanya'dan AB'ye çağrı

    4 büyükşehirdeki simit zamları 2026 yılı ocak ayına ertelendi

    Ahir zamanda Deccal, Süfyan ve Mehdi

    Kullanıcılarının verilerini tehlikeye attığı gerekçesiyle Meta'ya eski WhatsApp çalışanı tarafından dava açıldı

    2 polisin şehit olduğu İzmir'deki silahlı saldırı soruşturmasında 27 kişi gözaltına alındı

    Hac ön kayıt işlemleri 21 Eylül'e kadar uzatıldı

    İsrail, Küresel Sumud Filosu'na da saldırdı

    İsrail yine Suriye'ye saldırdı

    Fransa'da güvenoyu alamayan azınlık hükümeti düştü

    Avrupa Parlamentosundan tepki açıklaması: Siyaset mahkemelerle etkisiz kılınamaz

    DP Genel Başkanı Uysal: Temel hak ve hürriyetlerden mahrum demokrasi olmaz

    Kara saldırısı tehdidiyle 1 milyon Filistinlinin güneye göç etmelerini istedi

    İsrail'in suçlamalarını kesin bir dille reddetti

    İzmir'de su kesintileri yarından itibaren 2 günde bir uygulanacak

    Hindistan ve İsrail ikili yatırım anlaşması imzaladılar

    Antalya Emniyet Müdürü rüşvetten tutuklandı

    'Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    DP Genel Başkanı Uysal: Temel hak ve hürriyetlerden mahrum demokrasi olmaz
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Avrupa Parlamentosundan tepki açıklaması: Siyaset mahkemelerle etkisiz kılınamaz
    Genel

    İsrail, Küresel Sumud Filosu'na da saldırdı
    Genel

    İsrail yine Suriye'ye saldırdı
    Genel

    2 polisin şehit olduğu İzmir'deki silahlı saldırı soruşturmasında 27 kişi gözaltına alındı
    Genel

    Kullanıcılarının verilerini tehlikeye attığı gerekçesiyle Meta'ya eski WhatsApp çalışanı tarafından dava açıldı
    Genel

    Hac ön kayıt işlemleri 21 Eylül'e kadar uzatıldı
    Genel

    İzmir'deki saldırıda şehit olan polisler dualarla ebedi yolculuklarına uğurlandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.