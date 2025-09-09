2 polisin şehit olduğu İzmir'deki silahlı saldırı soruşturmasında 27 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 27'ye yükseldi.

İzmir-Balçova'da polis merkezine silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, 3 kişi yaralandı - Şüpheli yakalandı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltı sayısı 27'ye ulaştı. Soruşturma kapsamında yaralı olarak yakalanan saldırının faili 16 yaşındaki E.B, annesi A.B, babası N.B, iki arkadaşı A.K. ile D.Ş'nin yanı sıra İstanbul'da İran uyruklu K.N. (32), Ankara'da B.Y. ve C.T, Şanlıurfa'da M.A. gözaltına alınmıştı. AA

Okunma Sayısı: 328

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.