"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EYLÜL 2025 SALI - YIL: 56

2 polisin şehit olduğu İzmir'deki silahlı saldırı soruşturmasında 27 kişi gözaltına alındı

09 Eylül 2025, Salı 10:41
İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 27'ye yükseldi.

İzmir-Balçova'da polis merkezine silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, 3 kişi yaralandı - Şüpheli yakalandı

 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltı sayısı 27'ye ulaştı.

Soruşturma kapsamında yaralı olarak yakalanan saldırının faili 16 yaşındaki E.B, annesi A.B, babası N.B, iki arkadaşı A.K. ile D.Ş'nin yanı sıra İstanbul'da İran uyruklu K.N. (32), Ankara'da B.Y. ve C.T, Şanlıurfa'da M.A. gözaltına alınmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 328
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ahir zamanda Deccal, Süfyan ve Mehdi

    Kullanıcılarının verilerini tehlikeye attığı gerekçesiyle Meta'ya eski WhatsApp çalışanı tarafından dava açıldı

    2 polisin şehit olduğu İzmir'deki silahlı saldırı soruşturmasında 27 kişi gözaltına alındı

    Hac ön kayıt işlemleri 21 Eylül'e kadar uzatıldı

    İsrail, Küresel Sumud Filosu'na da saldırdı

    İsrail yine Suriye'ye saldırdı

    Avrupa Parlamentosundan tepki açıklaması: Siyaset mahkemelerle etkisiz kılınamaz

    DP Genel Başkanı Uysal: Temel hak ve hürriyetlerden mahrum demokrasi olmaz

    Kara saldırısı tehdidiyle 1 milyon Filistinlinin güneye göç etmelerini istedi

    İsrail'in suçlamalarını kesin bir dille reddetti

    İzmir'de su kesintileri yarından itibaren 2 günde bir uygulanacak

    Hindistan ve İsrail ikili yatırım anlaşması imzaladılar

    Antalya Emniyet Müdürü rüşvetten tutuklandı

    'Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim'

    İİT-Arap Birliği Gazze Temas Grubu Komitesi İsrail'i kınadı

    Motosiklet sayısı 7 milyona dayandı

    Adalete güven sarsıldı

    Küresel Sumud Filosu'na katılacak İtalyan Milletvekili Scotto: "Ben korkmuyorum"

    Soykırım ve abluka altındaki Gazze'de "açlıktan" ölümler artarak devam ediyor!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    DP Genel Başkanı Uysal: Temel hak ve hürriyetlerden mahrum demokrasi olmaz
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Avrupa Parlamentosundan tepki açıklaması: Siyaset mahkemelerle etkisiz kılınamaz
    Genel

    İsrail, Küresel Sumud Filosu'na da saldırdı
    Genel

    İsrail yine Suriye'ye saldırdı
    Genel

    2 polisin şehit olduğu İzmir'deki silahlı saldırı soruşturmasında 27 kişi gözaltına alındı
    Genel

    Kullanıcılarının verilerini tehlikeye attığı gerekçesiyle Meta'ya eski WhatsApp çalışanı tarafından dava açıldı
    Genel

    Hac ön kayıt işlemleri 21 Eylül'e kadar uzatıldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.