Avrupa Parlamentosundan tepki açıklaması: Siyaset mahkemelerle etkisiz kılınamaz

​Avrupa Parlamentosu Üyesi Dario Nardella da, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının ve çevresinin polis çemberine alınmasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Nardella, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye’de CHP’ye karşı yapılanlar çok ciddi. Demokratik muhalefet tutuklamalar, komiserler ve parti merkezlerinin kuşatılmasıyla karşı karşıya kalıyor. Siyaset, mahkemelerle veya polis gücüyle etkisiz kılınamaz. Özgürlüğü, demokratik yollarla seçilmiş belediye başkanlarını ve Türk vatandaşlarının özgür ve meşru muhalefet hakkını savunuyoruz.” Haber Merkezi

