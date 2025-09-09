"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EYLÜL 2025 SALI - YIL: 56

4 büyükşehirdeki simit zamları 2026 yılı ocak ayına ertelendi

09 Eylül 2025, Salı 12:00
​​​​​​​Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'da simit fiyatlarına yapılan artışın 2026 yılının ocak ayına kadar ertelenmesine karar verildi.

Söz konusu illerdeki pideciler, simitçiler ve çörekçilerin bağlı olduğu esnaf odalarının başkanları simit fiyatlarına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, artan maliyetler nedeniyle simit fiyatlarının geçen hafta 15 liradan 20 liraya yükseltilmesi yönünde karar alındığı anımsatılarak, "Ancak Ticaret Bakanlığımız ile yapılan istişareler neticesinde, vatandaşlarımızın alım gücünü gözetmek amacıyla bu fiyat artışının ocak ayına kadar ertelenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

"Esnafımız, vatandaş için elini taşın altına koymaya hazır"

Bu süreçte odalara binlerce dilekçe ulaştığı, vatandaşların, simit fiyatlarının günlük yaşamlarını ciddi biçimde etkilediğini dile getirdikleri aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öte yandan esnafımız da artan un, susam, enerji ve işletme giderleri nedeniyle son derece zor bir dönemden geçmektedir. Tüm bu zorluklara rağmen esnafımız vatandaş için elini taşın altına koymaya hazır olduğunu beyan ederek, milletimizin yanında yer alma iradesini bir kez daha göstermiştir. Bizler, 4 büyük şehirdeki oda başkanları olarak, hem vatandaşımızın sofrasını koruyacak hem de esnafımızın emeğini gözetebilecek çözümleri birlikte üretmeye devam edeceğiz."

AA

