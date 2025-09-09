Dünyadan tepki yağıyor! - İsrail, Katar'da Hamas'ın üst düzey isimlerine suikast düzenledi - 'Trump onay verdi'

Katar'ın başkenti Doha'daki patlamaların ardından İsrail ordusu, Hamas'ın üst düzey isimlerine hava saldırısıyla suikast düzenlediğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz

Katar'ın başkenti Doha'da patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Doha'nın merkezindeki bir noktada patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.

Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki görüntülerde, Doha'daki bir noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısıyla Hamas'ın üst düzey isimlerine yönelik suikast düzenlendiği ifade edildi.

Ordudan yapılan açıklamada, saldırının nerede gerçekleştirildiğine ilişkin ise detay verilmedi.

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkili, Doha'daki patlamaların İsrail saldırısı sonucu yaşandığını iddia etti.

Söz konusu yetkili, İsrail'in Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerine suikast girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

Trump'ın saldırıya onay verdiği aktarıldı

Al Jazeera'ya konuşan ve adı açıklanmayan Hamas yetkilisi, İsrail saldırısının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tel Aviv ile Hamas arasında yeni bir esir takası anlaşmasına varılması için sunduğu yeni taslağın görüşüldüğü toplantı sırasında düzenlendiğini belirtti.

İsrail basını, saldırı öncesi Tel Aviv yönetiminin ABD'yi bilgilendirdiğini, Trump'ın Hamas'ın üst düzey isimlerine suikast düzenlenmesine "yeşil ışık yaktığını" belirtti.

Basında ayrıca saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Öte yandan hem İsrail hem de uluslararası basında çıkan haberlerde, saldırının düzenlendiği binada Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halil el-Hayye ve Halid Meşal'in de bulunduğu öne sürüldü.

İsrail yönetimi daha önce Hamas'ın yurt dışındaki üst düzey isimlerine suikast tehdidinde bulunmuştu.

Al Jazeera: Hamas kaynakları, liderlerinin İsrail suikastından kurtulduğunu bildirdi

Al Jazeera'nın Hamas kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail'in Doha'da Hamas'ın lider kadrosunun toplantı yaptığı merkezi hedef aldığı belirtildi.

Haberde, "Dr. Halil El-Hayye başkanlığındaki Hamas liderleri heyeti saldırıdan sağ kurtuldu." ifadelerine yer verildi.

Hamas heyetinin toplantı yaptığı aktarılan haberde, "Hamas heyeti, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın son önerisini görüşmek üzere bir araya geldiği sırada İsrail'in hava saldırısıyla hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail basınında çıkan haberlerde, İsrail ordusunun Doha'ya düzenlediği saldırıda Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halil el-Hayye'nin hedef alındığı, Halid Meşal'in ise orada bulunmadığı iddia edildi.

Daha önce hem İsrail hem de uluslararası basında çıkan haberlerde, saldırının düzenlendiği binada Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Halil el-Hayye ve Halid Meşal'in de bulunduğu öne sürülmüştü.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Doha'daki saldırının "tamamen bağımsız bir İsrail operasyonu" olduğunu açıkladı

İsrail basınında ABD Başkanı Donald Trump'ın Doha'daki saldırıya onay verdiği haberlerinin ardından İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hamas'ın üst düzey isimlerini hedef alan Doha'daki saldırının "tamamen bağımsız bir İsrail operasyonu" olduğu ileri sürüldü.

ABD'nin saldırıya onay verdiği yönündeki haberlerin aksine, "İsrail başlattı, İsrail yürüttü ve tüm sorumluluğu İsrail üstleniyor." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İsrail basını Halil El-Hayye'nin de aralarında olduğu 6 Hamas yöneticisinin saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etti.

Netanyahu, Katar'daki Hamas müzakere heyetine saldırı talimatını dün verdiğini öne sürdü

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz adına yapılan açıklamada, Katz'ın bu öneriyi desteklediği kaydedildi.

Açıklamada, "Doğu Kudüs'teki saldırının ardından Netanyahu tüm güvenlik kurumlarına Hamas liderlerini ortadan kaldırma olasılığına hazırlıklı olmaları talimatını verdi. Savunma Bakanı bu öneriye tam destek verdi." ifadelerine yer verildi.

Bu öğleden sonra saldırının gerçekleştirilme "fırsatının" ortaya çıkmasıyla güvenlik şefleriyle yapılan istişarenin ardından talimatın uygulanmasına karar verildiği iddia edildi.

Netanyahu ve Katz, İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetine saldırısının haklı olduğunu savundu.

Öte yandan birçok ülke ve liderden saldırıya kınama mesajları geldi.

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Gerekçesi ne olursa olsun İsrail'in Katar'a bugünkü saldırıları kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Macron, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve ülkesiyle dayanışma içinde olduğunu ifade ederek, "Bölgede savaş herhangi bir şekilde yayılmamalı." görüşünü paylaştı.

İrlanda

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısından "derin endişe" duyduğunu bildirdi.

Bu saldırının, kırılgan bir bölgenin daha da istikrarsızlaşması riski taşıdığını ve Gazze'de ateşkesi güvence altına almayı daha da zorlaştırdığını vurgulayan Martin, şu ifadelere yer verdi:

"Bu, etkisi olan herkesin tırmanışı önlemek ve derhal ateşkes ile kalan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için elindeki tüm imkanları en üst düzeyde kullanması gereken bir zamandır. Bu, bugün gördüğümüz gibi kaba askeri güç kullanımını değil, dikkatli ve ayrıntılı diplomasiyi gerektirecektir. Böylesi bir eylem, bizi sadece ateşkesten ve kalıcı barıştan daha da uzaklaştırır."

Norveç

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırıyı kınayarak, "Bu, uluslararası hukukun çok ciddi bir ihlalidir." dedi.

Norveç'te yayın yapan NRK televizyonuna konuşan Eide, İsrail'in Gazze'de barışın sağlanmasına katkıda bulunmaya çalışan bir ülkede saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

İspanya

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İspanya hükümeti, İsrail'in Katar topraklarını bombalamasını şiddetle kınıyor. Bu saldırı, Katar'ın toprak egemenliğinin ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İspanya, bölgesel istikrarın korunması için itidal ve uluslararası hukuka saygı, şiddetin derhal sona erdirilmesi ve diplomatik müzakerelere geri dönülmesi çağrısını yineliyor. İspanya, Orta Doğu'da istikrara olan bağlılığını yineliyor ve bölgesel istikrar için ortaklarıyla çalışmaya devam edecek."

Irak

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırının kardeş Katar devletinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal eden korkakça bir eylem olduğu belirtildi.

Saldırının Katar'ın güvenliğine ve istikrarına ciddi bir tehdit oluşturduğu kaydedildi.

Bunun, İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü sistematik öldürme ve zorla göç ettirme politikalarının bir parçası olduğu, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği daha fazla gerilime ve tırmanışa sürüklediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma "bu tür saldırgan uygulamalara karşı sorumluluk üstlenme ve gerekli adımları atma" çağrısında bulundu.

Kazakistan

Kazakistan Cumhurbaşkanlığının resmi Telegram hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İsrail yönetimi tarafından Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlenen askeri eylemi kınıyor. Bunu motive eden nedenler ne olursa olsun, Katar devletinin egemenlik haklarını açıkça ihlal ettiği ve uluslararası hukuk ilkelerine aykırı olduğu için kabul edilemez." denildi.

Pakistan

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Pakistan halkı, hükümeti ve şahsım adına, İsrail güçlerinin Doha'da bir yerleşim bölgesini hedef alarak masum sivillerin hayatını tehlikeye atan hukuksuz ve vahşi saldırısını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

İsrail'in saldırısını, "Katar'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal eden, bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye atan tehlikeli kışkırtma" olarak tanımlayan Şerif, Pakistan'ın Katar ve Filistin halkının yanında olduğunu vurguladı.

Suriye

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan müzakere heyetine düzenlediği saldırı şiddetle kınandı.

Açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti, Katar'ın başkenti Doha'yı hedef alan ve masum sivilleri korkutmakla birlikte halkın güvenliğini ve emniyetini tehdit eden İsrail saldırısını şiddetle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Saldırının uluslararası hukukun ve kardeş Katar devletinin egemenliğinin açık bir ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, "Bölgenin güvenlik ve istikrarını sarsabilecek tehlikeli bir tırmanıştır. Aynı zamanda İsrail işgalinin uluslararası kanunları ve teamülleri tekrar tekrar hiçe saydığını yansıtmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Suriye'nin, Katar devletiyle liderlik, hükümet ve halk düzeyinde tam dayanışma içinde olduğu belirtilerek, uluslararası topluma, bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden bu tür saldırgan uygulamalara karşı net ve kararlı bir tutum alma çağrısı yapıldı.

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Katar'da Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimini kınadı

Guterres, New York'taki BM binasında basına açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Katar'a yönelik saldırıları hakkında yeni bilgilerin gelmeye devam ettiğine işaret eden Guterres, Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik görüşmelerde çok olumlu rol oynadığına dikkati çekti.

Guterres, "Katar'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü açık bir şekilde ihlal eden bu saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri, tüm tarafların kalıcı ateşkes sağlamaya odaklanması gerektiğini kaydetti.

BM Raportörü Saul, İsral'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetini hedef aldığı saldırısını kınadı

Saul, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

BM Raportörü Saul, "İsrail'in Katar topraklarına yönelik askeri saldırısını kınıyorum. Bu saldırı, uluslararası hukuk uyarınca güç kullanımına ilişkin temel yasağı ihlal ediyor." ifadelerini kullandı.

Papa, İsrail’in Katar’da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını "çok ciddi" olarak değerlendirdi

Roma yakınlarındaki Castel Gandolfo'daki yazlık ikametinden çıkışında gazetecilere konuşan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, "Şu anda gerçekten ciddi haberler var, İsrail'in Katar'daki bazı Hamas liderlerine saldırısı. Bütün bu durum çok ciddi. İşlerin nereye gittiğini bilmiyoruz, dua etmeliyiz." dedi.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik yayımladığı son tahliye emrinin ardından buradaki Katolik cemaatini de aradığını aktaran Papa, "(Gazze'deki) Rahibi aradım ama haber alamadım. İyiydiler. Bu yeni tahliye emrinden sonra emin değilim. Barış için çalışma konusunda ısrar etmeli, bunu sürdürmeliyiz." diye konuştu.