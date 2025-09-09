"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EYLÜL 2025 SALI - YIL: 56

İzmir'deki saldırıda şehit olan polisler dualarla ebedi yolculuklarına uğurlandı

09 Eylül 2025, Salı 15:46
İzmir'in Balçova ilçesinde, polis merkezine düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın'ın cenazeleri İzmir'de toprağa verildi.

Şehit Aydemir (52) ve Akın'ın (36) Türk bayrağına sarılı naaşları, cenaze araçlarıyla Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camisi'ne getirildi.

 

Öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, şehitlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'li bazı milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Sahil Güvenlik Hava Komutanı Tuğamiral Ertuğrul Şerbetci ile askeri erkan, siyasi partilerin temsilcileri, meslektaşları da katıldı.

Şehitlerin yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü, dua etti.

 

Şehit polis memuru Hasan Akın'ın tabutunun başında ailesi, "Şehitler ölmez, Peygamber Efendimize (asm) komşu olsunlar. Ağlamayın, ağabeyim görse kızar." ifadelerini kullandı.

Şehit Akın'ın iki kızı da babalarının tabutunun başına gelerek vedalaştı. Akın'ın cenaze namazını emekli imam olan babası Ferhat Akın kıldırdı.

İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın şehit Aydemir'in cenaze namazını kıldırmasının ardından şehitlerin naaşları dualar eşliğinde tören mangası tarafından cenaze araçlarına taşındı.

Şehit Aydemir'in naaşı defnedilmek üzere Bornova ilçesindeki Işıkkent Polis Şehitliği'ne, şehit Akın'ın naaşı ise Urla ilçesi Kuşçular Mahallesi'ndeki Ova Mezarlığına götürüldü.

Evli ve 2 çocuk babası şehit Muhsin Aydemir'in 1995'te İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başladığı, 2009 yılında Iğdır Emniyet Müdürlüğü kadrosunda şark görevini tamamlayarak sırasıyla Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrolarında görev yaptığı, 2021 tarihinde ise Teftiş Kurulu Başkanlığı İzmir Çalışma Merkezine atandığı belirtildi.

Evli ve 2 çocuk sahibi şehit Hasan Akın'ın ise 2013'te Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başladığı, şark görevini 2016 yılında Hakkari Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Muş Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrolarında tamamlandığı, 2020 tarihinde İzmir Emniyet Müdürlüğüne atandığı ifade edildi.

Balçova'da dün Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. (16) tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuştu.

Saldırıda polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaş yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.

 

AA

Okunma Sayısı: 316
