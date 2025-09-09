DP Genel Başkanı Uysal: Temel hak ve hürriyetlerden mahrum demokrasi olmaz

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına polisin barikat kurması üzerine temel hak ve hürriyetlerden mahrum bir demokrasi olamayacağını söyledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına polisin barikat kurup partililerin il binasına alınmamasına tepki göstererek, “Sahte demokrat AKP’nin riyakârlığının bütün çıplaklığıyla ifşa olduğu bir geceyi yaşıyoruz! Temel hak ve hürriyetlerden yoksun bir demokrasi olmaz! CHP İstanbul il Başkanlığına parti üyelerinin ve vatandaşların ulaşmasını kimsenin engellemeye hakkı yok! Bir Parti Devleti/Devlet Partisine dönüşmüş AKP/Erdoğan’ın keyfi rejiminin müsaade ettiği kadar demokrasiye, hak ve hukuka, özgürlüklere rıza göstermeyeceğiz! Ne kadar çabalasalar da Türkiye, 3. Dünya Ülke Demokrasisi olmayacak!” değerlendirmesinde bulundu. ANKARA - MEHMET KARA

Okunma Sayısı: 244

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.