"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

"Netanyahu, dikkati Gazze'den başka yöne çekmeyi başardı"

23 Haziran 2025, Pazartesi 13:08
Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'a saldırılarla dikkatleri Gazze Şeridi'nden başka bir yöne çekmeyi başardığını belirtti.

Olmert, İngiltere merkezli The Economist dergisi için ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırılarıyla İsrail'in İran ve Gazze'ye saldırıları sona erdirmesine imkan tanıdığını öne süren bir yazı kaleme aldı.

Ancak Netanyahu'nun bu fırsatı değerlendirip değerlendirmeyeceği konusunda bir netlik olmadığını ve İsrail'in Gazze'de "bataklığa saplandığını" vurgulayan Olmert, Netanyahu'nun İran'a saldırılarla dikkatleri çok sayıda Filistinli sivilin öldürüldüğü, 50 İsrailli esirin tutulduğu "Gazze'den başka bir yöne çekmeyi başardığını" ifade etti.

Olmert, "Gazze'deki harekatı sürdürmek İsrail'e bedelini ödeyeceği bir başarı getirmeyecektir. Bu bedel ölen askerler, kaybedilen esirler, Gazzelilerin ölümü ve İsrail'e yönelik uluslararası desteğin erozyona uğramasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İran'da Natanz, Fordo ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların İsrail'in Tahran'a yönelttiği saldırıları sürdürme ihtiyacını ortadan kaldırdığını vurgulayan Olmert, İsrail'in 13 Haziran'dan bu yana "tahmin edebileceğinin ötesinde sonuçlar elde ettiğini" ileri sürdü.

İsrail saldırılarının İran'ı dize getireceği düşüncesi "gerçek dışı"

İsrail'in yürüttüğü bir dizi "önleyici" saldırının 90 milyonun üzerinde nüfusa ve binlerce yıllık bir kültürel mirasa sahip bir ülkeyi dize getirebileceği düşüncesinin "kibirlice ve gerçek dışı" olduğunu kaydeden Olmert, "İran, Amerikan saldırısının son derece acı verici darbesinden sonra bile çökmeyecek ya da parçalanmayacaktır." ifadesini kullandı.

Olmert, İran'ın hala uzun ve kısa menzilli füzelerden oluşan güçlü bir cephaneliğe sahip olduğunun altını çizerken Tahran yönetiminin ABD saldırılarıyla bölgesel bir güç olarak zayıfladığına da işaret etti.

İran'a saldırılar İsrail ekonomisini felce uğrattı

Eski İsrail Başbakan Ehud Olmert, İran'a başlatılan saldırılarla ülke ekonomisinin bir haftadır neredeyse tamamen "felce" uğradığını vurgulayarak okulların kapalı tutulduğunu, ticarethanelerin kepenk indirdiğini, uçuşların durduğunu ve yüz binlerce İsraillinin yurt dışında kaldığını hatırlattı.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetteki aşırı sağcı ortaklarının ABD'nin İran'a saldırısından memnuniyet duyduğunu belirten Olmert, "Ancak bir haftadan uzun bir süredir İsrail toplumu ve ekonomisinin neredeyse tamamen felce uğradığını da hatırlamakta fayda var." diye yazdı.

AA

Okunma Sayısı: 186
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya'nın desteği, İran'ın neye ihtiyacının olduğuna bağlı

    İsveç Dışişleri Bakanı: Gazze’deki duruma seyirci kalamayız

    İran'a yönelik saldırılar, hiçbir gerekçesi olmayan, sebepsiz bir saldırganlık

    Çin: Bölgenin güvenliğinin korunmasının uluslararası toplumun çıkarı

    "Netanyahu, dikkati Gazze'den başka yöne çekmeyi başardı"

    AB: Hürmüz Boğazı'nın kapatılması son derece tehlikeli olur ve hiç kimse için iyi olmaz

    İran'dan İsrail'e yeni bir füze saldırısı başlatıldı

    Guterres: Tehlikeli bir dönüm noktası

    Mobilya sektörü de alarm veriyor

    İngiltere, Filistin ve İsrail'deki vatandaşlarını tahliye etmeye gelecek hafta başlayacak

    İran, ABD'ye karşı misilleme ve caydırıcı önlemler alınmasına karar verdi

    Trump: Neden bir rejim değişikliği olmasın?

    'İran'a saldırı ABD tarihine kara bir leke olarak geçti'

    Asgarî ücretli araba alamıyor

    Akaryakıta gelen zamlara tepki

    Dışişleri Bakanlığı: Suriye'de kiliseye saldırı huzur ve barışı bozmayı amaçlamaktadır

    UAEA Başkanı: Nükleer Silahlar Anlaşması çökebilir

    Ukrayna: Sadece derin bir savunmada kalmayacağız

    İran: ABD, BM Güvenlik Konseyinde açık ve kesin şekilde kınansın

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Asgarî ücretli araba alamıyor
    Genel

    Akaryakıta gelen zamlara tepki
    Genel

    'İran'a saldırı ABD tarihine kara bir leke olarak geçti'
    Genel

    İran, ABD'ye karşı misilleme ve caydırıcı önlemler alınmasına karar verdi
    Genel

    Trump: Neden bir rejim değişikliği olmasın?
    Genel

    Dışişleri Bakanlığı: Suriye'de kiliseye saldırı huzur ve barışı bozmayı amaçlamaktadır
    Genel

    Ukrayna: Sadece derin bir savunmada kalmayacağız
    Genel

    UAEA Başkanı: Nükleer Silahlar Anlaşması çökebilir
    Genel

    İran: ABD, BM Güvenlik Konseyinde açık ve kesin şekilde kınansın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.