ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Trabzon-Akçaabat'ta alışveriş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

18 Eylül 2025, Perşembe 17:00
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hırdavat ve yapı malzemesi satışı yapılan bir alışveriş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Darıca Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alışveriş merkezinin önündeki bazı bölümleri iş makinesiyle açarak zemin kata ulaşıp yangına daha hızlı müdahale etmeye çalıştı.

Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar ve Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Ekim, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon Büyükşehir ve Akçaabat belediyelerinin yangını söndürebilmek için koordineli şekilde çalıştıklarını söyledi.

Yangınla ilgili gelişmeleri aktaran Ekim, "Soğutma çalışmaları ve süreç ilerleyen zamanda ne gösterir bilmiyoruz. Çünkü üst katlara daha çıkmamış yangın. Bodrum ve birinci giriş katında yangın. Buralarda soğutma çalışması yapıyor arkadaşlar. İnşallah üst katlara ulaşmadan işi çözmüş olacak arkadaşlarımız." diye konuştu.

Öte yandan, alışveriş merkezinin farklı noktalarına da sıçrayan yangının zaman zaman şiddetini artırdığı görüldü.

İtfaiye ekiplerinin farklı noktalardan gerçekleştirdiği söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

Valilik açıklaması

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarın ardından itfaiye ekiplerinin 22 araç ve 80 personelle yangına müdahale ettiği bildirildi.

Açıklamada, yangının tamamen kontrol altına alınarak söndürüldüğüne işaret edilerek, "Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler itfaiye ekiplerimizce sürdürülmekte olup, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır. Yangın olayı ile ilgili olarak Akçaabat Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına bildirilmiş ve gerekli adli işlemlere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

AA

