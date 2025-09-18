"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

İtalya: İsrailli bakanlara yaptırımları destekliyoruz

18 Eylül 2025, Perşembe 21:10
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail Maliye Bakanı Smotrich’in Gazze’yi zengin bir emlak ganimeti olarak tanımasını kınayarak, İsrailli bakanlara daha fazla yaptırım uygulanmasından yana olduklarını söyledi.

Tajani, parlamentonun üst kanadı Senato'da "bakanlara sorular" oturumunda, muhalefet partilerinden Gazze'ye ilişkin gelen sorulara cevap verdi.

Bakan Tajani, Gazze'nin işgaline, Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin dışına zorla gönderilmesine, Batı Şeria ve İsraillilerin gasbettiği diğer Filistin topraklarının ilhakına yönelik her türlü fikre karşı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Smotrich’in Gazze Şeridi’ni gayrimenkul açıdan altın madeni olarak tanımladığı açıklamasını kınıyoruz. Gazze’de yaşananlar kabul edilemez bir trajedidir. Bu katliam derhal sona ermelidir."

Bu konuyu Başbakan Giorgia Meloni ile de bu sabah görüştüklerini ifade eden Tajani, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin tercihleri, uzun zamandır orantılı tepkinin sınırlarını aşmış ve uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerini ihlal etmiştir." diye konuştu.

Tajani, "Yaptırımlara gelince, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun üye ülkelere sunacağı öneriler kapsamında, biz Hamas'a karşı her yeni tedbiri kararlılıkla desteklemeye devam ediyoruz. Ayrıca şiddet yanlısı yerleşimcilere ve hem Gazze hem de Batı Şeria konusunda kabul edilemez tutum sergileyen bakanlara yönelik yeni yaptırımlardan yanayız." dedi.

AB'nin yaptırım önerilerini değerlendirirken Almanya ile yakın temasta olduklarını dile getiren Tajani, şöyle devam etti:

"Yeni ticari yaptırım önerilerini değerlendireceğiz ancak bunun İsrail toplumunun çok etnikli yapıya sahip olan ve önemli Arap ile Dürzi bileşenleri bulunan sivil halka olumsuz yansımaları olmaması gerektiğinin farkındayız. Başta Almanya olmak üzere en önemli ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde çalışıyoruz, onlarla büyük bir uyum içerisindeyiz. Az önce de (Almanya Dışişleri Bakanı Johann) Wadephul ile görüştüm."

Muhalefetteki M5S'den Senatör Alessandra Maiorino, İsrail askerlerinin İtalya'da tatil yapmalarını eleştirmesi üzerine Tajani, şunları söyledi:

"Hükümet, Yahudi topluluklarını korumak için gözetim ve önleme mekanizmalarını güçlendirmek üzere harekete geçmiştir. Buna, son aylarda turizm amacıyla ülkemize gelen İsrailli vatandaşlar da dahildir. Söz konusu soruyu yönelten sayın senatörün ima ettiği gibi İsrailli vatandaşların İtalya’daki varlığına ilişkin özel anlaşmalar mevcut değildir."

Tajani, şu dönemde Filistin'i tanıyamayacaklarını, bunun fayda getirmeyeceğini öne sürdü.

Bu arada, ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) ve ikinci büyük muhalefet partisi M5S, Tajani ve hükümeti, İsrail'e karşı net bir tavır almaması sebebiyle sert şekilde eleştirdi.

Diğer yandan, İtalyan Parlamentosu’nun alt kanadı Temsilciler Meclisi’ndeki bir oturumda M5S ve PD’li bazı vekiller, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ hükümeti, Gazze’de yaşananları durdurmak için ne yapmayı planladığını açıklamaya çağırdı. Muhalefet partileri, hükümetten bu konuda açıklama gelinceye kadar meclisin çalışmalarına izin vermeyeceklerini kaydetti.

AA

