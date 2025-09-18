"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Kocaeli-Kandıra'da kuru yük gemisi karaya oturdu

18 Eylül 2025, Perşembe 12:11
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Tanzanya bandıralı 81 metre boyundaki kuru yük gemisinin hava muhalefeti nedeniyle Kefken açıklarında kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

 

Kuru yük gemisi daha sonra kıyıdaki kayalık bölgede karaya oturdu. 7 kişilik mürettebatı bulunan geminin kurtarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Valilik açıklaması

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, alçı yüklü "RAPID" isimli geminin Kefken Pembe Kayalıklar mevkisinde karaya oturduğu ihbarı üzerine denizden TCSG-910 sahil güvenlik botu, havadan TCSG-504 sahil güvenlik helikopteri, karadan da Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi-21, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi-04, TCSG-71 Komutanlığı ve Kandıra Kolluk Destek Tim Komutanlığının müdahale için görevlendirildiği bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerine de bilgi verildiği belirtilen açıklamada, "Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı tarafından 'RAPID' isimli ticari gemide bulunan 7 mürettebatın tahliye işlemleri gerçekleştirilmiştir. RAPID isimli ticari geminin karaya oturmasından kaynaklı herhangi bir çevre kirliliği oluşmamıştır." bilgisi verildi.

AA

Okunma Sayısı: 168
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    77 yıl sonra 2. Nekbe: Yoğun saldırı altındaki Gazzelilerin zorunlu göçü bütün zorluklarıyla devam ediyor!

    32 şehirdeki DEAŞ operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı

    Küstah, alçak provokatör 'Gazze'yi ABD ile paylaşacağız' sözlerini söylemeye de cüret edebildi!

    Kocaeli-Kandıra'da kuru yük gemisi karaya oturdu

    Pakistan'daki sellerde 1002 kişi öldü, 1000'den fazla kişi yaralandı

    Nöbet sırasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay şehit oldu

    AB’ye üyelik için kriterler net

    Devlet içinde güç savaşı var

    Prof. Dr. Safi Arpaguş Diyanet İşleri Başkanı oldu

    İspanya Kralı 6. Felipe: Gazze'de dayanılmaz bir insani kriz yaşanıyor

    Muğla-Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

    Meteoroloji'den Karadeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı

    Menderes kabri başında yâd edildi

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: İdam ettikleri ülkenin refahı, huzuru ve demokrasisiydi

    "Putin, çoktandır sınırları test ediyor"

    AB Komisyonu'ndan İsrail'e yönelik yaptırımlar

    Gazze yanıyor, İslâm âlemi çaresiz - Ortak tepki daha ileri adımlarla desteklenmeliydi

    BM: İsrail barış istemiyor

    AB'nin kıdemli Orta Doğu diplomatı James Moran: AB üyesi tüm devletler İsrail'e silah tedarikini durdurmalı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Devlet içinde güç savaşı var
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    AB’ye üyelik için kriterler net
    Genel

    Nöbet sırasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay şehit oldu
    Genel

    Küstah, alçak provokatör 'Gazze'yi ABD ile paylaşacağız' sözlerini söylemeye de cüret edebildi!
    Genel

    Kocaeli-Kandıra'da kuru yük gemisi karaya oturdu
    Genel

    32 şehirdeki DEAŞ operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı
    Genel

    Pakistan'daki sellerde 1002 kişi öldü, 1000'den fazla kişi yaralandı
    Genel

    Prof. Dr. Safi Arpaguş Diyanet İşleri Başkanı oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.