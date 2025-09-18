"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE

77 yıl sonra 2. Nekbe: Yoğun saldırı altındaki Gazzelilerin zorunlu göçü bütün zorluklarıyla devam ediyor!

18 Eylül 2025, Perşembe 12:37
İsrail ordusunun hava bombardımanlarının ardından işgal için kara saldırılarını başlattığı Gazze kentindeki Filistinliler, zor şartlar altında güney bölgelere göç etmeye devam ediyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, dünyanın gözü önünde "Büyük Felaketi" (Nekbe) 77 yıl sonra bir kez daha yaşıyor.

İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık 360 kilometre olan daracık Gazze Şeridi'nde, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinliler, oradan oraya sürülüyor.

İsrail ordusunun Filistinlileri zorla yerinden eden sözde "tahliye emirleri", katliamlar ve açlık nedeniyle zaten zor günler geçiren Filistinlilerin hayatını çekilmez hale getiriyor.

Gazze'nin yüzde 88'ini işgal ve sözde "tahliye emirleri" altında olması nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon Filistinli daracık bir alana sıkıştırılmaya çalışılıyor.

İsrail ordusu, şimdi de yaklaşık 1 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze kentine saldırılarını yoğunlaştırarak, buradaki Filistinlileri zorla yerinden ediyor.

Geçen aydan itibaren yoğunlaşan hava saldırılarının ardından İsrail ordusu, 15 Eylül'den itibaren Gazze kentine kara saldırılarını başlattı.

Hem İsrail saldırılarının yoğunlaşması hem de bölgeye yardım girişlerinin giderek kısıtlanması nedeniyle bölgedeki Filistinliler, bir kez daha toprakları ve hayatları arasında tercihe zorlanıyor.

Kara saldırılarının başlamasıyla birlikte, Gazze kentindeki Filistinlilerin bir kısmı güney bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Dünyanın gözü önünde sürgün sürüyor

Dünyanın gözü önünde Filistinliler bir kez daha zorunlu göçe tabi tutuluyor. Açlık nedeniyle ölümlerin giderek arttığı Gazze'de 1 milyondan fazla kişi bir kez daha zorla yerinden ediliyor.

Saldırıların artmasıyla göçe zorlanan Filistinlilerin bir kısmı yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ve birkaç bavulla bir kez daha yollara düştü.

Araçları olan veya kiralayabilenler şanslı, zira onlar yaklaşık 20 kilometre süren bu yolculuğu yürümek zorunda kalmayacak.

Ancak araçları olmayan Filistinliler ise bu yolu yaya olarak katetmek zorunda. Araç bulamadıkları için aralarında yaralı, hasta, yaşlı ve çocukların da olduğu binlerce Filistinlinin Gazze kentinden güneye geçmek için yollara düştüğü görüldü.

Kimisi tekerlekli sandalyede, kimi ise koltuk değnekleriyle yaklaşık 20 kilometrelik yolu yaya olarak geçmeye çalışıyor. Çocuklar ise ailelerine yardım etmek için güçlerinin yettiği eşyaları taşamaya çalışıyor.

Filmlerde dahi rastlanmayacak Filistinlilerin maruz kaldıkları sürgün görüntüleri, Gazze'deki insani krizi gözler önüne seriyor.

İsrail, geçen ay başlayan saldırılardan bu yana yaklaşık 400 bin Filistinlinin güneye göç ettiğini ileri sürüyor.

Yerel kaynaklar ise Gazze kentinde halen daha 1 milyona yakın Filistinlinin saldırılar ve kıtlık altında yaşam mücadelesi verdiğini belirtiyor.

Filistinlilerin orta kesimlere sıkıştırılması hedefleniyor

Saldırılar nedeniyle tekrar yerinden olan Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin orta kesimlere göç etmekten başka çareleri bulunmuyor.

Zira, Gazze Şeridi'nin yüzde 88'i İsrail'in işgali veya sözde "tahliye emirleri" altında yer alıyor.

İsrail, Gazze kentini işgal planını devreye sokarak Gazze'deki 2,3 milyon Filistinli, altyapının bulunmadığı, çadır dahi kurmaya yerin olmadığı orta kesimlere sıkıştırmaya çalışıyor.

Filistinlilerin orta kesimlere göç etmesi İsrail saldırılarından kurtuldukları anlamına gelmiyor. Zira İsrail, sık sık orta kesimde yer alan bölgelere de hava saldırıları düzenliyor.

Birleşmiş Milletler de zaman zaman yaptığı açıklamalarda buna işaret ederek, bölgede güvenli yer olmadığının altını çiziyor.

AA

