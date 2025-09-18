Pakistan'daki sellerde 1002 kişi öldü, 1000'den fazla kişi yaralandı

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumundan (NDMA) ülkedeki sellere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, sellerde 274'ü çocuk, 163'ü kadın 1002 kişi öldü, 1000'den fazla kişi yaralandı. Pencap eyaletinde 2,4 milyondan fazla kişi olumsuz etkilendi. Altyapıda önemli hasara yol açan seller nedeniyle ülke genelinde 12 binden fazla ev hasar gördü ve 6 bin 509 hayvan telef oldu. Yetkililer, sellerin 2022'de 1700'den fazla kişinin öldüğü, ülkenin üçte birini sular altında bırakan ve 32 milyar dolarlık zarara yol açan felaketten sonraki en büyük afet olduğunu belirtti. AA

