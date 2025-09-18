Mourinho, Fenerbahçe'yi eleyen Benfica ile anlaştı - Çalıştırdığı son 6 takımdan kovulmuştu

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Benfica ile anlaştı.

Kulübün açıklamasında, 62 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Teknik direktör olarak ilk maçına 23 Eylül 2000’de Benfica ile Boavista deplasmanında çıkan Mourinho, 25 yıl sonra kariyerinin başladığı kulübe döndü.

Portekizli teknik adam yeni takımıyla 5 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde de yeniden mücadele etmeye başlayacak. Mourinho, 30 Eylül'de oynanacak ikinci hafta mücadelesinde Stamford Bridge Stadı'nda eski takımı Chelsea'ye konuk olacak.

Kariyerinde Porto ve Inter ile iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mourinho, en son Tottenham ile 2019'da bu turnuvada yer almış ve son 16 turunda elenmişti.

Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında yine Mourinho'nun eski takımı Real Madrid'i ağırlayacak.

Deneyimli teknik adam, bir dönem Fenerbahçe’nin sportif direktörü olan Mario Branco ile de Benfica'da yeniden birlikte çalışacak.

Çalıştırdığı son 6 takımdan kovuldu

Benfica'da 25 yıl önce Jupp Heynckes’in yerine göreve gelen Mourinho, yönetimle yaşadığı anlaşmazlığın ardından aralık ayında istifa etti.

2008-2010 arasında Porto, Chelsea ve Inter ile büyük çıkış yakalayan Portekizli teknik adam, çalıştırdığı son 6 takımdan (Real Madrid, Chelsea (ikinci dönem), Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe) gönderildi.

Mourinho'nun kariyeri boyunca çalıştırdığı takımlardan ayrılırken toplam 108 milyon avro tazminat aldığı tahmin ediliyor.

Jose Mourinho: "Fenerbahçe'ye gitmekle hata yaptım"

Benfica'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye gitmesini hata olarak değerlendirerek sarı-lacivertli kulüpteki son günune kadar elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi.

Benfica ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Mourinho, imza sonrası basın toplantısında, 25 yıl sonra Portekiz ekibine katılarak kendi seviyesine döndüğünü belirtti.

Fenerbahçe'ye gitmekle yanlış karar verdiğini ama pişman olmadığını aktaran 62 yaşındaki çalıştırıcı "Benim için bağlam, dünyanın en büyük kulüplerinden birinde teknik direktörlük yapmak. Kariyerim zengindi, farklı ülkelerde teknik direktörlük yaptım, yanlış bir karar verdim ama pişman değilim. Ancak neyi iyi neyi kötü yaptığımızın farkındayım. Fenerbahçe'ye gitmekle hata yaptım ama son güne kadar elimden gelenin en iyisini yaptım." ifadelerini kullandı.

Mourinho, Fenerbahçe'de teknik direk olarak görev yaptığı dönemde Benfica ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda, Portekiz temsilcisinin 10 kişi kalmasına rağmen turu atlamasından övgüyle bahsetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Benfica'nın Azerbaycan temsilcisi Karabağ'a 3-2 yenilmesine atıfta bulunan Portekizli çalıştırıcı, "Her zaman kazanamayacağız ama iki gün önce olduğu gibi kaybedemeyiz. İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı 30 dakika bir kişi eksik oynayıp olumlu bir sonuç almayı başaran Benfica, işte kendimi özdeşleştirdiğim Benfica budur." dedi.

Bu arada deneyimli teknik adam, bir dönem Fenerbahçe’nin sportif direktörü olan Mario Branco ile Benfica'da yeniden birlikte çalışacak.