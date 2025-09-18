"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Mourinho, Fenerbahçe'yi eleyen Benfica ile anlaştı - Çalıştırdığı son 6 takımdan kovulmuştu

18 Eylül 2025, Perşembe 20:29
Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Benfica ile anlaştı.

Kulübün açıklamasında, 62 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Teknik direktör olarak ilk maçına 23 Eylül 2000’de Benfica ile Boavista deplasmanında çıkan Mourinho, 25 yıl sonra kariyerinin başladığı kulübe döndü.

Portekizli teknik adam yeni takımıyla 5 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde de yeniden mücadele etmeye başlayacak. Mourinho, 30 Eylül'de oynanacak ikinci hafta mücadelesinde Stamford Bridge Stadı'nda eski takımı Chelsea'ye konuk olacak.

Kariyerinde Porto ve Inter ile iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Mourinho, en son Tottenham ile 2019'da bu turnuvada yer almış ve son 16 turunda elenmişti.

Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında yine Mourinho'nun eski takımı Real Madrid'i ağırlayacak.

Deneyimli teknik adam, bir dönem Fenerbahçe’nin sportif direktörü olan Mario Branco ile de Benfica'da yeniden birlikte çalışacak.

Çalıştırdığı son 6 takımdan kovuldu

Benfica'da 25 yıl önce Jupp Heynckes’in yerine göreve gelen Mourinho, yönetimle yaşadığı anlaşmazlığın ardından aralık ayında istifa etti.

2008-2010 arasında Porto, Chelsea ve Inter ile büyük çıkış yakalayan Portekizli teknik adam, çalıştırdığı son 6 takımdan (Real Madrid, Chelsea (ikinci dönem), Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe) gönderildi.

Mourinho'nun kariyeri boyunca çalıştırdığı takımlardan ayrılırken toplam 108 milyon avro tazminat aldığı tahmin ediliyor.

Jose Mourinho: "Fenerbahçe'ye gitmekle hata yaptım"

Benfica'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye gitmesini hata olarak değerlendirerek sarı-lacivertli kulüpteki son günune kadar elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi.

Benfica ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Mourinho, imza sonrası basın toplantısında, 25 yıl sonra Portekiz ekibine katılarak kendi seviyesine döndüğünü belirtti.

Fenerbahçe'ye gitmekle yanlış karar verdiğini ama pişman olmadığını aktaran 62 yaşındaki çalıştırıcı "Benim için bağlam, dünyanın en büyük kulüplerinden birinde teknik direktörlük yapmak. Kariyerim zengindi, farklı ülkelerde teknik direktörlük yaptım, yanlış bir karar verdim ama pişman değilim. Ancak neyi iyi neyi kötü yaptığımızın farkındayım. Fenerbahçe'ye gitmekle hata yaptım ama son güne kadar elimden gelenin en iyisini yaptım." ifadelerini kullandı.

Mourinho, Fenerbahçe'de teknik direk olarak görev yaptığı dönemde Benfica ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda, Portekiz temsilcisinin 10 kişi kalmasına rağmen turu atlamasından övgüyle bahsetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Benfica'nın Azerbaycan temsilcisi Karabağ'a 3-2 yenilmesine atıfta bulunan Portekizli çalıştırıcı, "Her zaman kazanamayacağız ama iki gün önce olduğu gibi kaybedemeyiz. İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı 30 dakika bir kişi eksik oynayıp olumlu bir sonuç almayı başaran Benfica, işte kendimi özdeşleştirdiğim Benfica budur." dedi.

Bu arada deneyimli teknik adam, bir dönem Fenerbahçe’nin sportif direktörü olan Mario Branco ile Benfica'da yeniden birlikte çalışacak.

AA

Okunma Sayısı: 256
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Serbest bırakılan İsrailli esir Gritzewsky: Netanyahu arkadaşlarımızın ölüm emrini verdi

    İtalya: İsrailli bakanlara yaptırımları destekliyoruz

    Yatırım ve yüksek kar vaadiyle vatandaşları dolandırmışlardı: İzmir merkezli suç örgütünün yöntemleri deşifre edildi

    Trump: Filistin'i resmen tanıma kararıyla ilgili İngiltere ile aynı fikirde değiliz

    Putin: Ukrayna'daki temas hattında 700 bini aşkın Rus askeri bulunuyor

    Mourinho, Fenerbahçe'yi eleyen Benfica ile anlaştı - Çalıştırdığı son 6 takımdan kovulmuştu

    Trabzon-Akçaabat'ta alışveriş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

    İspanya Başsavcılığı, İsrail'i soruşturacak

    Sıcaklıklar yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkacak

    Ultra Ortodoks Yahudi: Osmanlı idaresi altında Kudüs'te huzur vardı; İsrail'le birlikte bu son buldu

    77 yıl sonra 2. Nekbe: Yoğun saldırı altındaki Gazzelilerin zorunlu göçü bütün zorluklarıyla devam ediyor!

    32 şehirdeki DEAŞ operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı

    Küstah, alçak provokatör 'Gazze'yi ABD ile paylaşacağız' sözlerini söylemeye de cüret edebildi!

    Kocaeli-Kandıra'da kuru yük gemisi karaya oturdu

    Pakistan'daki sellerde 1002 kişi öldü, 1000'den fazla kişi yaralandı

    Nöbet sırasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay şehit oldu

    AB’ye üyelik için kriterler net

    Devlet içinde güç savaşı var

    Prof. Dr. Safi Arpaguş Diyanet İşleri Başkanı oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Devlet içinde güç savaşı var
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Nöbet sırasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay şehit oldu
    Genel

    Prof. Dr. Safi Arpaguş Diyanet İşleri Başkanı oldu
    Genel

    AB’ye üyelik için kriterler net
    Genel

    Küstah, alçak provokatör 'Gazze'yi ABD ile paylaşacağız' sözlerini söylemeye de cüret edebildi!
    Genel

    77 yıl sonra 2. Nekbe: Yoğun saldırı altındaki Gazzelilerin zorunlu göçü bütün zorluklarıyla devam ediyor!
    Genel

    32 şehirdeki DEAŞ operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı
    Genel

    Kocaeli-Kandıra'da kuru yük gemisi karaya oturdu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.