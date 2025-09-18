AB’ye üyelik için kriterler net

Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Türkiye-AB ilişkilerine dair konuştu.

Dumont, “AB’nin Türkiye’nin adaylığı konusundaki tutumunda herhangi bir muğlaklık olduğunu düşünmüyorum. Katılım süreci, özellikle hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları, yani AB’nin temel değerleri gibi somut ve net kriterlere uyulmasına bağlıdır. 2005 yılında katılım müzakerelerinin başlangıcından bu yana Türkiye’ye söylenen budur ve bu yolu izlemeye hazır olduğunu somut bir şekilde göstermek yalnızca Türkiye’ye bağlıdır” dedi.

Dumont, “Avrupalı vatandaşların, genişlemenin ekonomi, güvenlik ve hatta temel özgürlüklerine saygı da dahil olmak üzere, Avrupalıların günlük yaşamları üzerindeki etkisi konusunda çok somut endişeleri vardır. Katılım sürecinin zorlayıcı yapısı, tam da bu endişelere cevap vermeyi amaçlamaktadır” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka