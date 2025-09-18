Putin: Ukrayna'daki temas hattında 700 bini aşkın Rus askeri bulunuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki temas hattında 700 binden fazla Rus askerinin bulunduğunu söyledi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nda yer alan parti başkanlarını kabul etti. Görüşmede, Ukrayna'da savaşan Rus askerlerin devlet kurumlarında istihdam edilmesi konusuna değinen Putin, "Temas hattında 700 binden fazla kişi var. Bunların arasından devlet kurumlarında çalışabilecek ve çalışmak isteyenleri seçmek lazım." ifadelerini kullandı. Putin, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü "özel askeri operasyonda" zafere ulaşılması ve ülkedeki demografinin iyileştirilmesi gerektiğini belirtti. AA

Okunma Sayısı: 253

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.