Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Kendilerine ilim verilmiş olan mü’minler derler ki: Bugün (kıyamet günü) rezillik ve azâbın kötüsü, kâfirlerin üzerinedir. Nahl Suresi: 27 HADİS: Vücutlarınızı temizleyiniz ki Allah da sizi günahlardan temizlesin.

Camiü’s-Sağir, No: 2581

