Devlet içinde güç savaşı var

AKP ESKİ MİLLETVEKİLİ ŞAMİL TAYYAR: CAN HOLDİNG OPERASYONU, TUHAF BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR. ORTADA VAHİM İDDİALAR VAR. 121 ŞİRKET İÇİN YALNIZCA 5 KİŞİ SUÇLU BULUNDU.

Can Holding soruşturmasında 5 kişi tutuklandı

HABERTÜRK VE SHOW TV DAHİL 121 ŞİRKETE EL KONMUŞTU

HOLDİNGİN DOSYASI KABARIK

İstanbul’da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” suçlamalarıyla Can Holding’e yönelik başlatılan soruşturma devam ederken, AKP’li Şamil Tayyar’dan konuya ilişkin açıklama geldi. Soruşturmanın tuhaf bir şekilde ilerlediğini belirten AKP’li Şamil Tayyar, 5 kişinin tutuklanmasına dikkat çekerek “Belli ki devlet içi güç savaşı çok sert geçiyor” yorumunu yaptı.

“İddialar çok vahim”

Sosyal medya platformu X’ten (Twitter) değerlendirmelerde bulunan Tayyar, şunları yazdı: “Can holding operasyonu, tuhaf bir şekilde ilerliyor. İki kardeş patron firarî, yönetim kurulu başkanı tahliye, içeride 5 tutuklu var. Oysa holding bünyesindeki 121 şirkete el konmuş, Habertürk, Bloomberg, Show TV kayyıma devredilmişti. İddialar çok vahim. Kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para, suç örgütü vesaire. İBB soruşturmasında koruma bile içeri alınırken, 121 şirketi kapsayan bu ağır dosyanın 5 kişiyle sınırlı tutulması, belli ki devlet içi güç savaşının çok sert geçtiğini gösteriyor. Duyduklarımın yalan olduğunu düşünmek istiyorum. Umarım yalandır. Aksi halde bir arınma fırsatı daha kaçar, yazık olur.”

Neler olmuştu?

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Habertürk ve Show TV'nin de bulunduğu Can Holding'e bağlı 121 şirkete el konmuş, şirket yöneticileri dahil 10 kişi için gözaltı kararı verilmişti. Bu kapsamda gözaltına alınan altı isim 15 Eylül'de Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi ve beşi tutuklanırken Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ'a ev hapsi vermişti.

Ankara - Mehmet Kara

