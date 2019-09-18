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18 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Netanyahu mecliste çoğunluğu elde edemedi

18 Eylül 2019, Çarşamba 11:18
İsrail'deki yenilenen seçimde yarışan 29 partiden sadece 9’u seçim barajını aşabildi.

İsrail'deki yenilenen genel seçimde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile rakibi Mavi-Beyaz İttifakı aynı sayıda sandalye kazanarak seçim yarışını berabere tamamladı.

İsrail Merkez Seçim Komisyonu, şu ana kadar oyların yüzde 92'sinin sayıldığını açıkladı. Kesin olmayan sonuçlara göre, yarışa katılan 29 partiden sadece 9’u yüzde 3,25'lik seçim barajını aştı.

Katılım oranı önceki seçime göre yükselirken İsrail'deki 6 milyon 300 bini aşkın kayıtlı seçmenden yüzde 69,4'ü sandık başına gitti. İsrailliler, nisan ayında yapılan erken seçime yüzde 64,65 oranında katılım göstermişti.

Milletvekili sayıları eşit

Açılan sandıklarda Netanyahu'nun partisi az bir oyla önde olsa da sandalye dağılımı bakımından sonuçlar beraberliğe işaret ediyor.

Buna göre, Başbakan Netanyahu liderliğindeki Likud ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ve Yair Lapid liderliğindeki Mavi Beyaz İttifakı mecliste 32'şer milletvekiliyle temsil edilecek.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi 12 vekil çıkardı

İsrail vatandaşı yaklaşık 2 milyon Filistinliyi temsil eden partiler, bu seçime geçen dönemin aksine tek ittifak halinde girdi. Filistinlilerin seçime katılım oranı nisan ayında yapılan genel seçime oranla daha yüksek oldu.

İlk seçimde iki ayrı ittifak şeklinde seçime giren Cephe (Hadaş), Arap Değişim Hareketi (Ta’al), Birleşik Arap Listesi (İslami Hareket) ve Balad (Tecemmu) partileri bir kez daha Ortak Arap Listesi Bloku çatısı altında 12 milletvekili çıkardı.

Liberman seçimlerde yine kilit rol oynuyor

Fanatik Yahudilerin destek verdiği ve Netanyahu koalisyonuna katılması beklenen Otzma Yehudit (Yahudi Gücü Partisi) baraj altında kalırken, nisan seçimlerinde eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın partisi İsrail Evimiz (Beyteynu) meclise sadece 5 vekil gönderdi.

Bu seçimde ise 9 milletvekili çıkarmayı başardı. Liberman bir kez daha koalisyon hükümetlerinin kilit rol oynayan kişisi oldu.

Yaklaşık 9 milyonluk İsrail nüfusunun yüzde 11,1'ini oluşturan ultra-ortodoks Yahudileri (Harediler) temsil eden Şas (Doğulu Tevrat Muhafızları) 9, Yahudi Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) partisi ise 8 milletvekili çıkardı.

Eski Adalet Bakanı Ayelet Shaked liderliğinde kurulan Birleşik Sağ Partisi geçen seçimlerin aksine barajı aşarak 8 milletvekili meclise göndermeyi başardı.

Amir Peretz ile Orly Levy İşçi Partisi-Gesher İttifakı nisan seçimlerinde 6 milletvekiliyle meclise girmeye hak kazanırken, arlarında yine iki devletli çözümü savunan Meretz'in partisinin de bulunduğu Demokratik Birlik İttifakı da 5 milletvekili çıkardı.

İsrail'i yeni bir koalisyon hükümeti bekliyor

İsrail'de hükümet kurmak için 120 sandalyeli mecliste 61 sandalyeye sahip olmak gerekiyor. Sandık sonuçlarına göre, hiçbir parti tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu yakalayamadığı için İsrail'i yeni bir koalisyon hükümeti bekliyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, yarından itibaren meclise girmeye hak kazanan partilerle görüşmeye başlayacak.

Cumhurbaşkanı, hangi partinin birinci olduğuna bakmadan koalisyon hükümetini kurmaya daha yakın olan lidere bu görevi verebiliyor.

Rivlin'in, Likud lideri Netanyahu'yu mu yoksa Gantz'ı mı görevlendireceği resmi seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecek.

Cumhurbaşkanı'nın görevlendirmesinin ardından söz konusu parti liderinin 28 gün içinde koalisyon hükümetini kurması gerekiyor. Ancak koalisyonu kurmakla görevlendirilen parti lideri, iki hafta ek süre talep etme hakkına sahip.

AA

Etiketler: İsrail, seçim, Netanyahu
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