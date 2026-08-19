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19 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Vestel’den büyük zarar

19 Ağustos 2026, Çarşamba 16:12
Türkiye’de sanayi sektöründe problemler giderek artarken, Vestel’deki gelişmeler dikkat çekiyor.

Zorlu Holding bünyesindeki Vestel Elektronik şirketi son dönemde büyük zarar açıklarken, personel sayısı da hızla azalıyor. Şirket, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 6,9 milyar TL zarar açıkladı. Bu rakam, geçen sene aynı dönemde 10,1 milyar TL olmuştu. Nefes’in haberine göre, Vestel’in 2026 yılının ilk yarısındaki toplam zararı, 10,3 milyar TL’ye ulaştı. 2025’in ilk yarısında zarar, 17,6 milyar TL olmuştu. 2024 sonunda 19 bin 509 olan personel sayısı, 2025 sonunda 12 bin 677 kişiye, Haziran 206’da ise 11 bin 822’ye geriledi. Böylece şirkette bir buçuk yılda personel sayısı yüzde 39,4 oranında azaldı. 

 

Haber Merkezi

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