Şehit ailelerine polis müdahalesi

Er şehit yakınları ve gazilerin Güvenpark’ta sürdürdüğü oturma eyleminin 38’inci gününde polis müdahale etti.

Polis ekipleri dün sabah erken saatlerde alanda bulunan gazi ve şehit yakınlarını önce Bilkent Gazi Uyum Evi’ne götürdü; daha sonra serbest bıraktı. Güvenpark, bariyerler ile kapatıldı. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, “Alanda belki 300-400 tane polis vardı. Her taraf çevrilmişti. Sanki terörist alıyormuş gibi, teröristlere böyle müdahale edilmiyorken bu ülkenin, bu vatanın gazilerine bunlar hak da değil, reva da değil. Karga tulumba biz alındık oradan. Gazi Uyumevi’ne getirildik” dedi.

Ankara - Anka