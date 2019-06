Amerika Birleşik Devletleri’nin New York Polis Teşkilatında (NYPD) görev yapan Müslüman Polisler Derneği’nin girişimiyle New York Polis Akademisi’nde ibadethane açıldı. Her dine mensup kişilerin ibadet edebileceği yerde dün ilk Cuma namazını Türk dedektif kıldırdı.

NYPD Müslüman Polisler Derneği’nin girişimleriyle New York Polis Akademisi’nde farklı dinlere mensup kişilerin kullanabileceği ibadethane açıldı. Dün açılışı gerçekleşen yerde ilk kez Cuma namazı kılındı. NYPD’de uzun yıllardır dedektif olarak görev yapan aynı zamanda NYPD Müslüman Polisler Derneği’nin Başkan Yardımcılığını sürdüren Ali Hammutoğlu polis akademisinde ilk Cuma namazını kıldırdı. Hammutoğlu, Forum USA Gazetesi’ne yaptığı açıklamada ilk cumayı kıldırdığı ve hutbeyi verdiği için mutlu olduğunu söyledi. Türk dedektif: “Polis Akademisinin tarihinde ilk kez ibadethane açıldı ve Cuma namazını kıldırmak nasip oldu. NYPD Müslüman Polisler Derneği olarak NYPD Genel Merkezi’nde ve tüm karakollarda ibadethaneleri açmak için girişimlerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. 30 kişiden fazla kılınan Cuma namazından sonra NYPD Müslüman Polisler Derneği yeni polisleri ziyaret etti ve 50’den fazla kişiyi yeni üye kazandı.

