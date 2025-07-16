TÜRK-İŞ greve gidecek - HAK-İŞ: Anlaşma zemini yok

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolünde anlaşma sağlanamaması halinde gelecek hafta ortasında grev ilanını asmak mecburiyetinde olduklarını belirterek, “En son 26 Ağustos’ta grevi uygulamaya geçirmek mecburiyetindeyiz” dedi.

İktidara seslenen Atalay, taleplerine kulak verilmesi gerektiğini belirterek, “Bürokrat kardeşlerimizi, işveren sendikasını merhametli davranmaya davet ediyorum. Yanlış bir şey söylememeye gayret ediyorum. Bordro ellerinde. İşçinin ne aldığını A’dan Z’ye biliyorlar. Bununla ilgili siyasî iktidara da söylemem gereken her şeyi söyledim. Buradan tekrar söylüyorum. Bizim bu haklı talebimize kulak verin, gazozun havası kaçmasın” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka

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HAK-İŞ: Anlaşma zemini yok

HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü sürecinde gelinen aşamaya ilişkin, “Getirilen teklifler bizim taleplerimizle yakın bir çerçevede olsa bu müzakerelerin gerçekten anlamı daha da büyük olacak. Fakat arada çok büyük bir makas var. Bunun giderilmesi konusunda hükümetimizin tekliflerini makul çizgiye çekmesi gerekiyor. Başta ücretlerimizin toplu sözleşme tarihlerinden kaynaklı değişikliklerinin giderileceği bir taban ücret uygulaması olmak üzere, her iş kolumuza ait işletmelerimizde sendikalarımızın, üyelerimizin taleplerinin karşılanacağı bir modelin ivedilikle gerçekleşmesini istiyoruz” dedi.

Ankara - Adnan Solma