"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MART 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

İran'a 7 bin 600, Lübnan'a bin 100 hava saldırısı gerçekleştirdi

14 Mart 2026, Cumartesi 10:09
İsrail ordusu, ABD ile birlikte hedef aldıkları İran'a yaklaşık 7 bin 600, Lübnan'a ise bin 100 hava saldırısı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’a 28 Şubat’tan bu yana düzenledikleri 2 binin üzerindeki hava saldırısında İran ordusuna ait karargahların ve askeri altyapısının hedef alındığı iddia edildi.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının İran’ın balistik füze kapasitesine yönelik yaklaşık 4 bin 700 hava saldırısı yaptığı savunuldu. Açıklamada geri kalan saldırıların detayına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail jetlerinin 2 Mart'tan bu yana Lübnan’a bin 100 hava saldırısı gerçekleştirdiği de aktarıldı.

Söz konusu saldırılarda Hizbullah’a ait 200 füze ve fırlatma rampasının imha edildiği, 35 komuta ve kontrol merkezinin vurulduğu ve 380’den fazla Hizbullah mensubunun öldürüldüğü öne sürüldü.

İran medyası: ABD-İsrail saldırıları altındaki İran’ın Tahran, Tebriz ve Kum kentlerinde patlama sesleri duyuldu

İran medyasında gece saatlerinde meydana gelen patlamalara yer verildi.

Patlamaların, başkent Tahran'ın batısında, Kum kentinde Hz. Masume Türbesi yakınlarında ve Tebriz kentinde meydana geldiği belirtildi.

İsrail ordusu, İran'da 150 hedefe hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, İran’ın orta ve batı kesimlerinde gün içinde 150 hedefe hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Vurulan hedefler arasında balistik füze depolama tesisleri, füze rampaları, dron depoları ve hava savunma sistemleri üretim tesisleri olduğ iddia edildi.

90 İsrail savaş uçağının son 24 saatte Tahran’a gerçekleştirdiği saldırılarda ise çok sayıda güvenlik karagahına 200 bomba atıldığı belirtildi.

Söz konusu hedefler arasında İran Gönüllü Güvenlik Güçleri'nin (Besic) Merkez Karargahı ile Devrim Muhafızları Ordusu’nun bölgesel karagahının yanı sıra güvenlik güçlerine ait çok sayıda hedefin vurulduğu öne sürüldü.

İran: Şimdiye kadar 113 İHA/SiHA düşürüldü

İran, ABD ve İsrail’in saldırılarının başladığı günden bu yana 113 insansız hava aracının (SİHA ve İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, İran'a yönelik devam eden saldırılarda düşürülen iHA’lara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bugün aralarında Hermes modeli silahlı insansız hava aracının da bulunduğu 4 insansız hava aracı düşürüldüğü aktarılarak bu sayının şimdiye kadar 113'e (İHA/SİHA) çıktığı kaydedildi.

Devrim Muhafızları Ordusu 10 Mart’ta yaptığı açıklamada, aralarında Hermes, Heron, Orbiter, MQ9 modellerinin de bulunduğu 104 insansız hava aracının ülkenin savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü belirtmişti.

Ayrıca, gelişmiş bir Hermes insansız hava aracının güveli bir şekilde ele geçirildiği, söz konusu SİHA’nın havacılık uzmanları ve mühendislere incelenmesi için verildiği aktarılmıştı.

CENTCOM, B-2'lerin İran'a saldırılarda kullanıldığı görüntüleri paylaştı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), B-2 savaş uçaklarının İran'a yönelik saldırılarda kullanıldığı görüntüleri paylaştı.

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, B-2 bombardıman uçaklarının kullanımına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "B-2 hayalet bombardıman uçakları, Destansı Öfke Operasyonu kapsamında uzun menzilli bir görev gerçekleştirmek üzere havalandı. Bu operasyon, sadece bugünkü İran rejiminin oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırmakla kalmayıp, gelecekte yeniden güçlenme kabiliyetini de ortadan kaldıracak uzun menzilli ateş gücü sağlıyor." ifadelerine yer verildi.

CENTCOM'un paylaşımında yer alan videoda ise B-2'lerin havalandığı anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

ABD'nin Orta Doğu'ya 5 bin kişilik Deniz Piyade birliği göndereceği iddia edildi

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Orta Doğu’ya 5 bin deniz piyadesi ve denizciden oluşan bir amfibi hazır grubu göndereceği öne sürüldü.

Wall Street Journal’a (WSJ) bilgi veren üç ABD yetkilisine göre, ABD Orta Doğu’da asker sayısını ve varlığını artırıyor.

Söz konusu yetkili kaynaklar, İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik saldırılarını artırmasıyla birlikte ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Orta Doğu'ya birkaç savaş gemisi ile 5 bin Deniz Piyadesi ve denizciden oluşan bir amfibi hazır grubu ve ona bağlı Deniz Piyade seferi birliği gönderilmesini onayladığını ileri sürdü.

Talebin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) geldiğini belirten yetkililer, Japonya merkezli USS Tripoli ve ona bağlı Deniz Piyadeleri birliğinin şu anda Orta Doğu'ya doğru ilerlediği bilgisini paylaştı.

Pentagon sözcüsünün bu iddia hakkında yorum yapmaktan kaçındığı aktarılırken, bu hamlenin, Hürmüz Boğazı'nın kapatılarak küresel ekonominin aksaması, benzin fiyatlarının yükselmesi ve Başkan Donald Trump için büyük bir siyasi zorluk oluşturmasıyla aynı zamana denk geldiğine vurgu yapıldı.

Yemen'deki Husilerin lideri: "İran'ın yanındayız, tüm gelişmelere hazırız"

Ensarullah'a bağlı Al Masirah televizyonunda yayımlanan görüntülü mesajında Yemen'deki Husilerin (Ensarullah Hareketi) lideri Abdülmelik el-Husi, "Başından beri pozisyonumuz, İran'a yönelik saldırının İslam'a ve Müslümanlara karşı bir savaş olduğu yönündedir. Bu ABD-İsrail saldırılarının tüm bölgeyi hedef aldığını vurguladık." ifadelerini kullandı.

İran halkı ve yönetimine desteklerini yineleyen Husi, şunları kaydetti:

"Müslüman İran halkına ve İran İslam Cumhuriyetine desteğimizi teyit ediyor, bu savaşta yaşanabilecek tüm gelişmelere hazır olduğumuzu vurguluyoruz. Kendimizi İran'ın yanında durmakla yükümlü hissediyoruz ve İslam'ın ve Müslümanların düşmanlarına karşı onun yanındayız."

Husi, bölgedeki olası sonuçlara da değinerek, "Düşmanların İran'a karşı saldırganlıklarında başarılı olmaları halinde, bunu bölgedeki diğer halkları da boyunduruk altına almak için sonuna kadar kullanacakları herkesin malumudur." değerlendirmesinde bulundu.

Abdülmelik el-Husi, daha önce yaptığı açıklamada da İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına işaret ederek, "Ellerimiz tetikte; gelişmeler gerektirdiği anda askeri harekete geçeceğiz." demişti.

AA

Okunma Sayısı: 349
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.