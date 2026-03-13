4 milyon kişi savaş mağduru

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle 3,2 milyon kişi yerinden oldu.

Lübnan'da da evlerini terk edenlerin sayısı 700 bini buldu. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, savaş nedeniyle İran'da yaklaşık 3,2 milyon kişi geçici olarak yerinden edilmiş durumda. BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) açıklamasında, 600 bin ila 1 milyon haneye denk gelen bu insanların çoğunun güvenlik arayışı içinde Tahran ve diğer büyük şehirlerden ülkenin kuzeyine ve kırsal bölgelere kaçtığı belirtildi. UNHCR açıklamasında, "çatışmaların devam etmesiyle bu sayının artacağı" kaydedildi. Haber Merkezi

