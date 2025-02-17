Ortadoğu’da barış “iki devletli çözüm” ile başlar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ortadoğu’da barışa ulaşmanın mümkün olduğunu belirterek, bunun “iki devletli çözüm” ile başlayacağını söyledi.

Guterres, “Kalıcı barış ancak iki devletli çözüm yolunda somut, geri döndürülemez ve kalıcı ilerlemeyle mümkün olabilir. İşgalin sona erdirilmesi ve Gazze’nin ayrılmaz parçası olduğu bağımsız Filistin devletinin kurulması zorunludur” diye konuştu.

Gazze’nin ötesinde, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de durumun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Guterres, “İsrailli yerleşimcilerin artan şiddeti ve diğer ihlaller karşısında derin endişe duyuyorum. Şiddet sona ermeli. Uluslararası Adalet Divanının da teyit ettiği üzere, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgali sona ermelidir. Uluslararası hukuk gözetilmeli ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır” dedi.