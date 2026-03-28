Ülkeyi soymaktan vazgeçin

TBMM Genel Kurulu’nda ekonomiye yönelik düzenlemeler içeren “torba teklif” görüşülürken, muhalefetten “soygun” tepkileri geldi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, teklif ile kamu kurumlarının ihtiyaç fazlası taşınmazlarının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satılmasına izin verileceğine işaret etti. “Kim belirleyecek bu ihtiyaç fazlasını?” diye soran Usta, “‘İhtiyaç fazlası’ diye yazdırtacaklar, ondan sonra kendi tespit ettikleri araziyi bu tarafa gelip, düzmece ihalelerle satın alacaklar. Yapmayın, bunu yapmayın! Yahu, şu anda bari şu ülkeyi soymaktan bir vazgeçin Allah aşkına, yapmayın. Bu tamamen bir soygun meselesidir. Satılmasın kardeşim, harcamanı kıs, satmakla yetişemeyiz.” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 214

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.