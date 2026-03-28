Ülkeyi soymaktan vazgeçin

TBMM Genel Kurulu’nda ekonomiye yönelik düzenlemeler içeren “torba teklif” görüşülürken, muhalefetten “soygun” tepkileri geldi.
İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, teklif ile kamu kurumlarının ihtiyaç fazlası taşınmazlarının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satılmasına izin verileceğine işaret etti. “Kim belirleyecek bu ihtiyaç fazlasını?” diye soran Usta, “‘İhtiyaç fazlası’ diye yazdırtacaklar, ondan sonra kendi tespit ettikleri araziyi bu tarafa gelip, düzmece ihalelerle satın alacaklar. Yapmayın, bunu yapmayın! Yahu, şu anda bari şu ülkeyi soymaktan bir vazgeçin Allah aşkına, yapmayın. Bu tamamen bir soygun meselesidir. Satılmasın kardeşim, harcamanı kıs, satmakla yetişemeyiz.” dedi.
