Irak topraklarının saldırılarda kullanılmaması yönünde anlaşmaya vardılar

28 Mart 2026, Cumartesi 09:55
Irak ile ABD, Irak topraklarının sivillere, güvenlik güçlerine, stratejik tesislere, ABD personeline ve diplomatik misyonlara yönelik saldırılar için kullanılmaması konusunda mutabakat imzaladı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak ile ABD arasında siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarını kapsayan stratejik işbirliği çerçevesinde Ortak Yüksek Koordinasyon Komitesi’nin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda iki ülke, terör saldırılarının önlenmesi ve Irak topraklarının herhangi bir saldırı için kullanılmaması yönünde işbirliğini artırma kararı aldı.

Taraflar, Irak topraklarının sivillere, güvenlik güçlerine, stratejik tesislere, ABD personeline ve diplomatik misyonlara yönelik saldırılar için kullanılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Uluslararası koalisyon güçlerinin güvenliğinin sağlanmasının önemi de toplantıda vurgulandı.

Irak’ın bölgedeki mevcut askeri çatışmaların dışında tutulmasına yönelik karşılıklı taahhüt yinelenirken, ülkenin egemenliğine tam saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca Irak’ın kara, hava ve deniz sahasının komşu ülkelere veya bölgeye yönelik tehditlerde kullanılmaması konusu da masaya yatırıldı.

Toplantıda taraflar, terörle mücadelede koordinasyonun güçlendirilmesi ve sürecin Irak’ın öncülüğünde yürütülmesi konusunda mutabakata vardı.

    ABD gazı yola çıktı

    Rüşvet operasyonları, 13 şüpheli gözaltında

    Ülkeyi soymaktan vazgeçin

    Sanchez örnek lider: AB cesur olmalı

    Putin: Çatışma sonuçları öngörülemez

    Umman’a İHA'larla saldırı düzenlendi

    "İsrail ve Amerika'nın yaptıklarının başarıya ulaşacağına ikna olmadım"

    Irak topraklarının saldırılarda kullanılmaması yönünde anlaşmaya vardılar

    Yemen'de sel felaketi: 2 günde 8 kişi öldü

    "Onlar bizim yanımızda değilse, biz neden onların yanında olalım ki?"

    'ABD, topraklarımızda askerlerini nasıl koruyabilir?'

    Rusya, benzin ihracatını yasaklıyor

    Bediüzzaman Haftası Özel: Küresel Vicdan, İnsaniyet ve Demokrasi

    Bediüzzaman'ın sürgünleri

    Lübnan'da her gün en az 19 bin çocuk yerinden ediliyor

    "Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı"

    Avusturya'da 14 yaş altına sosyal medya yasağı getirilecek

    Rusya: Müzakere en makul yol

    Hukuksuz ve acımasız bir savaş

