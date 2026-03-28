"Onlar bizim yanımızda değilse, biz neden onların yanında olalım ki?"

28 Mart 2026, Cumartesi 09:47
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la "savaş" sürecinde Körfez ülkelerinin kendilerine destek verdiğini, ancak NATO ülkelerinin yardıma gelmediğini kaydederek, "Onlar bizim yanımızda değilse, biz neden onların yanında olalım ki?" dedi.

ABD Başkanı Trump, Miami'de gerçekleştirilen "Gelecek Yatırım Girişimi" (FII) zirvesinde İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başta Suudi Arabistan olmak üzere birçok Körfez ülkesinden üst düzey ismin ve yatırımcının bulunduğu salonda bu ülkelerin İran konusunda ABD'ye çok destek olduğunu vurgulayan Trump, bir kez daha NATO ülkelerinden şikayet etti.

ABD Başkanı, "Her zaman şunu söylerdim: Biz NATO'ya yardım ediyoruz, ama onlar bize asla yardım etmez. Eğer büyük bir kriz olursa size garanti ederim ki onlar orada olmayacaklar. Bundan dersimizi aldık. Onlar büyük bir hata yaptılar, bizim yanımızda değillerdi." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin her yıl NATO'ya yüzlerce milyar dolarlık savunma katkısı yaptığını anlatan Trump, "Her zaman onların yanında olurduk, ama şimdi yaptıklarına bakılırsa, artık yanlarında olmamıza gerek yok, değil mi? Onlar bizim yanımızda değilse, biz neden onların yanında olalım ki?" şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan, Katar ve BAE'ye teşekkür

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderlerine özellikle teşekkür eden Trump, bu ülkelerin İran konusunda ABD'ye "NATO'dan daha fazla" yardımcı olduğunu ifade etti.

İran'daki lider kadroların önemli bir bölümünü "yok ettiklerini" savunan Trump, şu anda ülkede kimin lider olduğunu tam olarak bilmediklerini söyleyerek, "Sanırım rejimi değiştirdik; rejim iki günde bir havaya uçuyor. Kimin İran'ın lideri olduğunu bile bilmiyoruz." dedi.

Konuşmasının bir yerinde "Hürmüz Boğazı" yerine "Trump Boğazı" diyen Trump, cümlesinin hemen ardından sözlerini düzeltirken, "Şimdi yalan haber medyası, bunu yanlışlıkla söylediğimi yazacaklar. Bende yanlışlık olmaz." diye espri yaptı.

"Bu gece, İran’ın teröründen ve saldırganlığından nihayet kurtulmuş bir Orta Doğu’nun yükselişine her zamankinden daha yakınız." yorumunu yapan Trump, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden İran yönetiminin memnun olduğunu düşündüğünü çünkü Süleymani'nin "çok güçlü" olduğunu söyledi.

İran, Venezuela'dan daha zor

ABD Başkanı Trump, Venezuela'daki "askeri operasyonlarını" 45 dakikada bitirdiklerini, ancak İran'ın çok daha zor ve büyük bir ülke olduğunu anlatarak, "Bu seferki daha büyük ve çok daha güçlü. Elimizde 3 bin 554 hedef daha kaldı ve bu iş oldukça çabuk bitecek. Sonra ne yapacağımıza karar vermemiz gerekecek." dedi.

İran'a yönelik saldırılarını "savaş" değil, "operasyon" olarak adlandırdıklarını vurgulayan Trump, "Eğer bu bir askeri operasyon ise, herhangi bir onaya ihtiyacım yok. Eğer bir savaş ise, Kongre’den onay almanız gerekir. O yüzden ben buna askeri operasyon diyorum." şeklinde konuştu.

Sırada Küba var

Konuşmasının devamında Küba'ya da "askeri müdahale" sinyali veren Trump, "Sırada Küba var. Ama siz lütfen bunu söylemediğimi varsayın. Ama sırada Küba var." değerlendirmesini yaptı.

Ben Nobel Barış Ödülü'nü almadıysam, kimse asla alamaz

Başkanlığında 8 savaşı durdurduğunu savunan ABD Başkanı, buna karşılık Nobel Barış Ödülü'nü almamasını tuhaf bulduğunu, ancak buna şaşırmadığını söyledi.

Trump, "Eğer ben Nobel Barış Ödülü almadıysam, kimse asla alamaz. Ben almadım, almadığım için de hiç şaşırmadım." şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda 2016 yılındaki başkanlık yarışına da değinen Trump, "Başkanlık yarışına girdim, herkes bunu eğlence için yaptığımı sanıyordu. Ben ise bunu neden yaptığımı bilmiyordum." diyerek o dönemki başkanlık yarışını kazanmasına şaşırdığını anlattı.

AA

