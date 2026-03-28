Yemen'de sel felaketi: 2 günde 8 kişi öldü

Yemen'in Taiz kentinde şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde son 2 günde 8 kişinin öldüğü, onlarca evin zarar gördüğü belirtildi.

Yemen resmi ajansı SABA, Meha Genel Müdürü Sultan Mahmud'un konuya dair açıklamalarına yer verdi.

Mahmud, ilçede son 2 günde etkili olan yağışlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğünü, 50 evin zarar gördüğünü aktardı.

Yerel makamların ayrıca yolların açılması ve yağışların yol açtığı selden zarar gören vatandaşlara barınma imkanı sağlanması için çalışmalara başladığı kaydedildi.

Taiz'in batısındaki Mevza ilçesinde de 3 kişi sel sularına kapılarak öldü. Onlarca ev, selden zarar gördü.

Kurtarma ekipleri, selin vurduğu bölgelerde kaybolan kişileri arama çalışması başlattı.

Sivil Havacılık ve Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı Hava Tahmini ve Erken Uyarı Merkezi, ülkenin birçok bölgesinde ilerleyen saatlerde fırtınanın süreceği uyarısı yaptı.

Merkez ayrıca, Yemenlileri su kanalları ve vadilerden uzak durmaları yönünde uyardı.

Marib'de fırtına ve yağış yüzlerce göçmen aileyi etkiledi

Yemen'de yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampları yöneten göçmen Kampları İdaresi'nden konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, Doğu Arak Kampı başta olmak üzere bazı kamplarda çadırların yıkıldığı, elektrik direklerinin devrildiği ve çok sayıda ailenin açıkta kaldığı belirtildi.

Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu sivillerin tehlike altında olduğu vurgulanan açıklamada, hükümet ve insani yardım kuruluşlarına acil müdahale çağrısı yapıldı.

Son günlerde Yemen'in birçok kentinde etkili olan yoğun yağışlar, altyapısı zayıf ülkede insani krizi daha da derinleştiriyor.