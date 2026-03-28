Rüşvet operasyonları, 13 şüpheli gözaltında

Uşak, Kocaeli ve Ankara’da düzenlenen rüşvet operasyonunda, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, belediye başkan yardımcısı, bazı müdürler, şoför ve personel de gözaltına alındı. Belediye başkan yardımcılarının şahsi hesaplarına “Uşakspor’a yardım/bağış” adı altında yüksek miktarlarda para topladıkları, Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın makamına “bağış” adı altında nakit getirildiği ve makbuz düzenlenmeksizin özel kalem müdürüne teslim edilerek zimmete geçirildiği belirtildi. HTS kayıtları, mali raporlar ve tanık beyanlarıyla desteklenen soruşturma kapsamında şüphelilerin malî işlemleri de inceleniyor. AA

