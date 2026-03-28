Putin: Çatışma sonuçları öngörülemez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (RSPP) Toplantısı’nda konuştu.

Ortadoğu’daki çatışmaların dünyayı giderek daha fazla etkilediğini anlatan Putin, “Uluslararası lojistik, üretim ve işbirliği zincirlerine ciddî zarar veriyor. Hidrokarbon ve metal çıkarma, işleme, gübre üretimi ve diğer birçok mal ve ürünle ilgili sektörlerin tamamı darbe aldı” ifadelerini kullandı. Putin, “Orta Doğu’daki çatışmanın sonuçları şimdilik öngörülemez. Bana kalırsa, çatışmanın tarafları bile öngöremiyor.” dedi. Haber Merkezi

