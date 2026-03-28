Sanchez örnek lider: AB cesur olmalı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, El Diario gazetesinin organize ettiği Ekonomi Forumu’nda konuştu.

’ Cesur kararlar almanın zamanı geldi.’ diyen Sanchez, ‘Avrupa hayatımızın bir parçası. Çok daha güçlü, daha özgür bir Avrupa ihtimali elimizde. İspanya, liderlik konumundan hareket ederek ve iyi bir örnek teşkil ederek bu tartışmaya katkıda bulunmak için yeterli yetkinliğe sahip.’ dedi. ABD ve NATO’nun savunma harcamalarının yüzde 5 arttırılması talebinin AB için “akıllı bir uzlaşma olmayacağını” savunan Sanchez, AB’nin, ABD’ye boyun eğmeyerek kendi geleceğine daha sağlam şekilde karar vermesi gerektiğini vurguladı.

AB Savaşta “çıkışa” ihtiyaç var

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ve İran’ın misillemelerinin dünyadaki herkes için “son derece ağır sonuçları” bulunduğunu ve savaşın sona ermesinin “herkesin çıkarına” olduğunu belirterek “Bu savaştan çıkışa ihtiyacımız var, daha da tırmandırmamalıyız.” dedi.