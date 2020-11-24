Pennsylvania'da Biden'ın kazandığı tescil edildi

ABD'de başkanlık yarışındaki kritik eyaletlerden Pennsylvania'daki seçimleri Demokrat Joe Biden'ın kazandığı tescil edildi.

Pennsylvania Valisi Tom Wolf, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, eyalet sekreterliğinin eyaletteki seçimleri kazananının Biden olduğunu tescil ettiğini bildirdiğini aktardı. Wolf, "Kanunların gerektiği şekilde eyaletimizdeki 20 Seçiciler Kurulu üyesini Biden'ın alması için gerekli belgeyi imzaladım." ifadesini kullandı. Trump ekibi, seçimler için en kritik eyaletlerden olan Pennsylvania'da seçim sonuçlarını mahkemeye taşımış ancak bir sonuç alamamıştı. ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı. Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Trump, sonuçları kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti. AA

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